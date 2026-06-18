Stiže letnji solsticij: Saznajte kada tačno počinje leto 2026.

Kalendarsko leto 2026. godine zvanično počinje u nedelju, 21. juna u 10 časova i 24 minuta.

Prvi dan leta donosi nam astronomski fenomen poznat kao letnji solsticij ili dugodnevica, što ujedno označava najduži dan i najkraću noć u godini za stanovnike severne Zemljine polulopte.

Novo godišnje doba trajaće tačno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, odnosno sve do 23. septembra kada zvanično nastupa jesen.

Prvog dana leta obdanica u Srbiji trajaće čak 15 časova i 36 minuta. Sunce će u Beogradu izaći rano ujutru u 4.53, dok se zalazak očekuje tek u 20.27 časova. Sunce će u Pančevu izaći u tačno 4 sata i 52 minuta, dok će zalazak biti tačno u 20 časova i 27 minuta.

Astronomi iz Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ objašnjavaju da Sunce tada pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta. Zanimljivo je da, iako je 21. jun najduži dan, najraniji izlazak Sunca se zapravo dešava nekoliko dana ranije, dok se najkasniji zalazak očekuje krajem juna.

Vremenska prognoza za Pančevo na početku leta

Iako se letnje temperature i tropski talas osećaju danima unazad, meteorolozi za sam početak kalendarskog leta najavljuju idealne vremenske prilike. Prema najnovijim podacima sa servisa Aladin, u Pančevu će u nedelju, 21. juna, vreme biti stabilno i sunčano.

Jutarnja temperatura: Prijatnih 18 °C.

Maksimalna dnevna temperatura: Do 30 °C, što je savršeno za boravak na otvorenom bez ekstremnih vrućina.

Vetar: Slab do umeren, promenljivog pravca.

Biometeorološka prognoza

Prema zvaničnim podacima koje objavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), biometeorološke prilike za vikend biće relativno povoljne za većinu građana. S obzirom na to da se ne očekuju ekstremni temperaturni skokovi na sam dan solsticija, većina hroničnih bolesnika osećaće se dobro.

Ipak, meteoropate i osetljive osobe mogu osetiti blaže simptome u večernjim satima usled povećane vlažnosti vazduha:

Prolazni zamor

Blaga glavobolja

Savetuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja tokom središnjeg dela dana, kada je indeks zračenja na svom godišnjem maksimumu.

Ključne reči: početak leta 2026, letnji solsticij, najduži dan u godini, vremenska prognoza Pančevo, RHMZ bioprognoza

(Pančevac)