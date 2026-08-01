Pančevo Hronika

Tragedija u Banatskom Karlovcu: Četrnaestogodišnjak osumnjičen za ubistvo muškarca, određen mu pritvor

13:08

01.08.2026

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Foto: Milan Šupica

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 1.8.2026. godine podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Banatskog Karlovca, rođenog 2012. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je dana 31.7.2026. godine oko 20.30 časova u Banatskom Karlovcu, u kući kojoj živi, upotrebom noža lišio života lice muškog pola A.I. (1984) iz Vršca.

Viši sud u Pančevu je maloletniku nakon saslušanja, a po predlogu tužilaštva, odredio pritvor u trajanju do 30 dana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U zahtevu je predloženo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svedoke događaja, kao i da odredi potrebna veštačenja.

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