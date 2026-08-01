IVANOVO: „Ribarski dani i noći” premašili sva očekivanja

Više od 1.200 posetilaca na koncertu „Ju grupe”, četrdeset kotlića riblje čorbe i mnogo gurmana okolo, dečja takmičenja i lepo druženje uz Dunav obeležili su ovogodišnje „Ribarske dane i noći” u Ivanovu, čime je manifestacija održana proteklog vikenda premašila sva očekivanja i potvrdila značaj za ovo multietnično selo poznato kao oaza mira i tišine.

Od sportskih nadmetanja najmlađih do večernjeg rokenrola i tradicionalnog kuvanja riblje čorbe – ovogodišnji „Ribarski dani i noći” u Ivanovu okupili su veliki broj učesnika i posetilaca, a prema procenama organizatora, oboreni su i rekordi posećenosti.

Više od hiljadu ljudi na „Ju grupi“

Predsednik Saveta Mesne zajednice Ivanovo, Joška Duduj, sumirao je utiske nakon dvodnevne manifestacije.

– Program smo otvorili u subotu, 25. jula, takmičenjem u pecanju na plovak za decu do 14 godina, na kojem je učestvovalo 46 mališana. Usledila su nadmetanja u skakanju u džaku, bacanju kugle, stonom tenisu, stonom fudbalu i šutiranju trojki. U svim disciplinama imali smo dobar odziv dece, što nam je posebno važno – kaže Duduj.

Večernji deo programa, dodaje, doneo je pravi spektakl, kada su najpre održane predstava i animacija za najmlađe, a potom je na platou ispred pošte nastupila legendarna „Ju grupa”, uz predgrupu „Nid” iz Smedereva.

– Atmosfera je bila fenomenalna. Procena je da je koncert pratilo između 1.200 i 1.300 ljudi, što je rekord za ovu manifestaciju. „Ju grupa” je svirala više od dva sata i izvela sve najveće hitove, a publika je odlično reagovala na sve, posebno na pesmu „Mornar” – ističe Duduj.

Ivanovačka ada ulepšala ukus riblje čorbe

Drugog dana manifestacije pažnja je bila usmerena ka Dunavu, jer je na Ivanovačkoj adi održan najatraktivniji deo programa – nadmetanje u kuvanju riblje čorbe.

Među učesnicima je bio i dugogodišnji takmičar Jožef Embeli iz Ivanova, koji već petnaestak godina redovno kuva čorbu na ovoj manifestaciji.

– Ovde je pravi ambijent za „Ribarske dane”. Uz Dunav je potpuno drugačiji doživljaj. Došao sam još u pet ujutru da zauzmem mesto. Prijatelji i rodbina su tu, družimo se i kuvamo – kaže Embeli.

Otkriva da dobra riblja čorba počinje od strpljenja.

– Prvo se dugo dinsta velika količina luka, a tek se onda dodaju riba i začini. Koristio sam pet vrsta ribe – šarana, soma, deveriku, mrenu i još jednu vrstu bele ribe. Mrena daje poseban ukus, a najvažniji sastojak je dobra volja – priča iskusni majstor kotlića.

Čamac ide u Beograd zahvaljujući crvenoj vrbi?!

Vrhunac tog drugog dana upravo je bila dodela nagrada najboljima u spremanju riblje čorbe.

U konkurenciji čak 40 ekipa pobedio je Jugoslav Gužvanj iz Beograda, kojem je kao glavna nagrada uručen veliki plastični čamac.

Drugo i treće mesto osvojili su Zdravko i Zorica Janković iz Novih Banovaca.

Pobednik kaže da mu je ovo bio prvi dolazak u Ivanovo, ali da sigurno neće biti poslednji.

– Za manifestaciju smo saznali preko Fejsbuka i nakon svega mogu da kažem da je ovo jedno fantastično mesto, ambijent je predivan, a organizacija odlična. Inače, kuvam riblju čorbu praktično ceo život, još od svoje petnaeste godine i ovo je svakako najvrednije priznanje koje sam osvojio za to vreme – kaže Jugoslav Gužvanj.

Na pitanje u čemu je tajna pobedničke čorbe, odgovara bez mnogo razmišljanja.

– Najvažnija je sveža riba. Otišao sam po šarana u Klek, po deveriku na zemunsku pijacu. Nije svaka riba ista i upravo ona pravi razliku. Kuvam na vatri od crvene vrbe, koja daje odličnu temperaturu za kuvanje. Kada imate kvalitetnu ribu i iskustvo, rezultat ne izostaje – ističe on.

Atmosfera nalik porodičnom izletu, uz miris domaćih riblje čorbe, roštilja, kolača i same reke, još jednom je potvrdila da ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i povezuju ljude.

AF

Ljuljaška s pogledom na Dunav

Manifestacija je privukla i brojne porodice koje su dan provele u prirodi.

Bili su tu Tihomir Despotovski iz Pančeva i njegov desetogodišnji sin Relja, koji je najviše uživao na velikoj ljuljašci postavljenoj uz samu obalu Dunava.

– Ambijent je stvarno lep. Dolazimo često u prirodu, a uskoro idemo i na kampovanje u Belu Crkvu. Relji se ovde posebno dopada – kaže Tihomir, dodajući da je za manifestaciju saznao zahvaljujući vikendici koju ima u blizini.

(Pančevac/J. Filipović)

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