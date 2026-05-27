Završeni prijemni ispiti u školi „Dimitrije Parlić”, nižu se nagrade i svetske karijere

U Baletskoj školi Dimitrije Parlić u Pančevu nedavno su završeni prijemni ispiti za osnovno i srednje obrazovanje. Nastavnica klasičnog baleta Ivana Pezelj ističe da škola trenutno ima dva pripremna razreda mlađi i stariji kao i osnovnu i srednju školu, a u srednjoj tri smera: klasičan balet, savremeni balet i narodna igra, kaže Ivana Pezelj- nastavnica klasičnog baleta.

Školu trenutno pohađa oko 300 učenika. Pezelj naglašava da je važno da deca koja imaju sklonosti ka scenskoj umetnosti upišu baletsku školu, jer ona pruža disciplinu, tehniku i umetnički izraz koji se ne mogu steći na drugi način. Baletska škola ima i četiri izdvojena odeljenja u Zrenjaninu, Vršcu, Alibunaru i Vladimirovcu.

Tradicionalni pristup, posvećen rad profesora i talentovani učenici ove godine doneli su Baletskoj školi „Dimitrije Parlić“ vredne nagrade sa republičkih takmičenja i festivala. Svoj značaj škola potvrđuje kroz uspešne učenike, koji danas grade karijere širom sveta.

