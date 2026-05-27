Veliki uspeh pančevačkih seniora: Zlato sa sportskih igara u Starom Lecu i poseta istorijskom dvorcu Jagodić

Druženje, sreća, sportski duh i pregršt osmeha obeležili su tradicionalni sportski dan koji je održan u Starom Lecu. Dom za duševno obolela lica u ovom mestu već dugi niz godina u maju organizuje ovu manifestaciju, a ekipa Gerontološkog centra Pančevo vratila se kući sa najsjajnijim odličjem — osvojenim prvim mestom.

Na ovogodišnjim sportskim igrama učestvovalo je ukupno 14 domova iz oblasti socijalne zaštite. Korisnici su odmerili snage i pokazali zavidnu spretnost u malom fudbalu, košarci, stonom tenisu, pikadu, kao i na specijalno pripremljenom poligonu spretnosti. Prema rečima učesnika, domaćini su bili sjajni, organizacija je bila na vrhunskom nivou, a atmosfera je podsećala na prave Olimpijske igre.

Značaj ove tradicionalne manifestacije je nemerljiv jer direktno utiče na poboljšanje raspoloženja korisnika, produžava njihovu samostalnost i jača samopouzdanje. Kroz sportska nadmetanja rodila su se nova prijateljstva, čime su inkluzija i integracija u oblasti socijalne zaštite uspešno pokazane na delu. Pančevci su se kući vratili sa medaljom za šampionsko mesto i zahvalnicom za učešće.

Ovaj uspešan i emotivan dan ekipa iz Pančeva krunisala je kulturnim izletom u povratku. Oni su obišli čuveni dvorac porodice Jagodić, koji je sagrađen davne 1835. godine. Ovaj dvorac predstavlja spomenik kulture od velikog značaja za istoriju srpskog naroda u Vojvodini, s obzirom na to da su članovi porodice Jagodić bili istaknuti i uticajni članovi Matice srpske.

