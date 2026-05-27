 Više od 200 folkloraša na Nikoljdanskom vencu

Dvanaesti „Nikoljdanski venac”, u organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Žisel” iz Omoljice, okupio je više od 200 učesnika iz Srbije i inostranstva. Centralne ulice pančevačkog sela na nekoliko sati pretvorene su u veliku pozornicu folklora, živopisnih narodnih nošnji i starih običaja, pružajući stotinama posetilaca nezaboravan kulturni doživljaj.

Tom prilikom je obeleženo i 16 godina rada KUD-a „Žisel”, kao i slava lokalnog pravoslavnog hrama Svetog Nikolaja, zaštitnika društva.

Program je počeo humanitarnim bazarom u centru sela, gde su udruženja žena, učenici Osnovne škole, zanatlije i pojedinci iz okoline izložili rukotvorine, tradicionalne predmete i odevne komade.

Sav prihod bio je namenjen za pomoć maloj Danici iz Pančeva.

Nakon toga je kroz glavni šor krenuo svečani defile folklornih ansambala iz Pančeva, Rumunije, Koceljeve, Požarevca i drugih mesta.

Muzika orkestara, zvuci tradicionalnih instrumenata i šarenilo narodnih nošnji vratili su Omoljicu nakratko u neka starija vremena.

Na večernjem koncertu u krcatoj velikoj sali Doma kulture nastupili su domaćini iz „Žisela”, gosti iz Rumunije – KUD „Kruna” iz Semartona, folklorni ansambl biblioteke „Jovan Veselinović” iz Koceljeve, Baletska škola „Dimitrije Parlić” iz Pančeva, KUD „Dr Raša Lazarević” iz Živice, kao i MKUD „Petefi Šandor” i „Romaška” iz Pančeva.

– Za jedno malo mesto kao što je Omoljica, ovakvi događaji mnogo znače. Trudimo se da deci i mladima pružimo prostor da upoznaju svoju tradiciju, ali i da steknu prijatelje širom regiona. To je najveća vrednost festivala, a posebno nam je važno što svake godine događaj ima i humanitarni karakter – ističe predsednik KUD-a „Žisel” Božidar Potkonjak.

On napominje i da je iza omoljičkih folkloraša uspešna polovina godine, obeležena brojnim nastupima i zapaženim rezultatima na folklornim smotrama u Pančevu, dok ih već narednih dana očekuje i nastup među najboljim ansamblima Vojvodine u Beočinu.

(Pančevac/J. Filipović)

