Tekvondisti kluba Koloseum osvojili 32 medalje na Prvenstvu Vojvodine! 

Proteklog vikenda tim tekvondista iz Kluba borilačkih sportova i fitnes programa „Koloseum” zabeležio je izuzetan uspeh na Prvenstvu Vojvodine. Klub je na ovom prestižnom takmičenju predstavljalo 35 takmičara koji su odmerili snage u disciplinama borbe i forme.

Naši sportisti su prikazali vrhunsku spremnost i kući se vratili sa neverovatne 32 medalje i dva pehara. U generalnom plasmanu, „Koloseum” je zauzeo ubedljivo prvo mesto u ekipnom izvođenju formi, dok su u muškoj seniorskoj konkurenciji obezbedili visoko drugo mesto u ekipnom plasmanu.

Poseban uspeh ostvario je trener i aktivni takmičar kluba Aleksandar Batalo. On je u seniorskoj konkurenciji osvojio zlatnu medalju, a zvanični žiri ga je proglasio za najboljeg takmičara celog turnira među seniorima.

„Izuzetno smo ponosni na sve naše takmičare i trenere koji su svojim radom, gvozdenom disciplinom i sportskim duhom dostojno predstavili klub i svoj grad. Ovi rezultati su dokaz velikog truda, zajedništva i kontinuiranog rada celog tima. Čestitamo svim osvajačima medalja i želimo im mnogo uspeha na narednim takmičenjima”, izjavio je predsednik kluba Zoran Milošević.

(Pančevac)