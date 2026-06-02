Zalihe na minimumu: Crveni krst Pančevo hitno apeluje na dobrovoljne davaoce krvi 

Crveni krst Pančevo uputio je hitan apel sugrađanima zbog smanjenih zaliha krvi koje i pored vanrednih akcija i dalje nisu na zavidnom nivou. Broj redovnih davalaca trenutno nije dovoljan da pokrije sve potrebe, a posebno nedostaju sve Rh-negativne krvne grupe.

Budući da je krv jedini lek za mnoge pacijente, nadležni pozivaju javnost na humanost kako bi se obezbedile neophodne rezerve za lečenje bolesnih i povređenih.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pančevu organizuju se redovno svakog ponedeljka i srede. Ekipa Službe za transfuziju krvi Vojvodine tim danima dežura u prostorijama Crvenog krsta na adresi Žarka Zrenjanina 15. Iz ove organizacije podsećaju da samo jedna data jedinica krvi može spasiti čak tri ljudska života, zbog čega je podrška novih i redovnih davalaca u ovom trenutku od ključnog značaja.

(Pančevac)