Ne kupuj – udomi Đumbaće i Malenu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Đumbaće i Malenu.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Đumbaće i Malenu.

Đumbaći

Ove malene njuškice – đumbaći iz Crepaje traže novi dom.

Njih petoro preslatkih lepotana pre nekoliko meseci na svet je iznela mama Đumbi, a među njima su i ženke i mužjaci.

Biće srednjeg rasta i sada zdravi, veseli, razigrani i spremni su da nekome ulepšaju život.

Moguć je prevoz do udomitelja u okolini, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt-telefon 064/45-99-000.

Malena

Ženka mešanka starosti oko godinu dana traži siguran dom, nakon što je pronađena u ataru sela sa vezanom kesom oko vrata.

Malog je rasta, težine oko pet kilograma.

Dobra je, umiljata i slaže se i sa psima i mačkama.

Bila je kod veterinara, gde je očišćena je od parazita i buva, a kontakt-telefon je 064/100-59-86.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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