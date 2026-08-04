Ne kupuj – udomi Đumbaće i Malenu

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Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Đumbaće i Malenu.
16:04
04.08.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Đumbaće i Malenu.
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Đumbaće i Malenu.
Đumbaći
Ove malene njuškice – đumbaći iz Crepaje traže novi dom.
Njih petoro preslatkih lepotana pre nekoliko meseci na svet je iznela mama Đumbi, a među njima su i ženke i mužjaci.
Biće srednjeg rasta i sada zdravi, veseli, razigrani i spremni su da nekome ulepšaju život.
Moguć je prevoz do udomitelja u okolini, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt-telefon 064/45-99-000.
Malena
Ženka mešanka starosti oko godinu dana traži siguran dom, nakon što je pronađena u ataru sela sa vezanom kesom oko vrata.
Malog je rasta, težine oko pet kilograma.
Dobra je, umiljata i slaže se i sa psima i mačkama.
Bila je kod veterinara, gde je očišćena je od parazita i buva, a kontakt-telefon je 064/100-59-86.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
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