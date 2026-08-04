Studentska kartica u Vršcu donosi brojne popuste i pogodnosti za akademce

Dom omladine Vršac, u bliskoj saradnji sa Gradom Vršcem i lokalnim privrednicima, uspešno sprovodi projekat Studentske kartice koji studentima sa prebivalištem na teritoriji ovog grada omogućava ostvarivanje značajnih popusta i pogodnosti. Ova inicijativa osmišljena je kao direktna podrška mladima tokom studija i konkretan primer brige lokalne zajednice o njihovom standardu.

Mreža partnera projekta obuhvata brojna prodajna i uslužna mesta, a korisnici kartice mogu računati na povlastice prilikom korišćenja Gradskog bazena, u pekarama, javnom autobuskom prevozu, kao i u različitim sportskim objektima. Dom omladine Vršac i lokalna samouprava nastaviće da šire ovaj program i uključuju nove partnere kako bi dodatno olakšali svakodnevicu vršačkih akademaca.

Jedan od korisnika kartice, Danijel Sava, student Medicinskog fakulteta u Temišvaru, izrazio je veliku zahvalnost pokretačima ove ideje i naglasio da mu ovi benefiti, a posebno mogućnost korišćenja bazena, izuzetno znače. Prema njegovim rečima, ovakvi projekti pokazuju da Vršac misli na svoje mlade i pruža im snažan podstrek za dalji rad i obrazovanje.

Svi zainteresovani studenti koji ispunjavaju uslove i žele da obezbede svoju Studentsku karticu mogu se prijaviti veoma brzo i jednostavno. Online formular za prijavu dostupan je putem zvaničnog digitalnog linka OVDE

(Pančevac)