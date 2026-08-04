Vršac: Radovi na uređenju zona škola uoči nove školske godine

Grad Vršac, u bliskoj saradnji sa Pokrajinskom vladom i Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, intenzivno sprovodi akciju uređenja zona škola kako bi se maksimalno podigao nivo bezbednosti najmlađih učenika. Radovi obuhvataju kompletnu zamenu dotrajale i postavljanje potpuno nove saobraćajne signalizacije i prateće opreme na kritičnim lokacijama.

Građevinske ekipe su danas uspešno završile radove u zoni Osnovne škole „Đura Jakšić“ u naselju Pavliš. Na ovoj lokaciji je, pored detaljne obnove vertikalne i horizontalne signalizacije, predviđeno i postavljanje modernog usporivača saobraćaja u vidu platforme neposredno ispred pešačkog prelaza kod same škole. Dodatno, u cilju postizanja veće preglednosti i eliminisanja rizičnih tačaka za pešake i vozače, doneta je odluka o izmeštanju postojećeg autobuskog stajališta koje se nalazilo preblizu školskom objektu.

Do zvaničnog početka školske godine planirana je i sveobuhvatna rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture u zoni Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ u samom Vršcu. Pokrajinska vlada je za potrebe ovog projekta kompletno finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije i obezbedila sva neophodna sredstva za izvođenje radova na terenu.

Uporedo sa infrastrukturnim projektima, Savet za bezbednost saobraćaja Grada Vršca sprovodi i intenzivne preventivne programe. U saradnji sa Auto-školom „Bos“, uspešno je realizovan deo edukativnih radionica namenjenih bezbednom upravljanju električnim biciklima, s obzirom na to da su statistike pokazale da deca koja koriste ova prevozna sredstva spadaju u trenutno najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju.

Lokalna samouprava podseća da su u proteklom periodu izrađeni projekti za apsolutno sve zone škola na teritoriji Vršca, te da se obnova oštećene signalizacije vrši kontinuirano tokom cele godine kako bi se održao najviši nivo bezbednosti u saobraćaju.

(Grad Vršac)