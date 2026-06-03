POLEN U PANČEVU: Alergični na trave da se pripreme

Polen četinara dominirao prethodne nedelje u čekanju na jače cvetanje trava a potom i ambrozije

U 22. kalendarskoj nedelji, od 25. do 31. maja, u vazduhu Pančeva su detektovane srednje koncentracije polena četinara, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracija polena čempresa, oraha, hrasta i vrba, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom. Obratiti pažnju da je u toku sezona trava, te osobe koje su osetljive na ovaj polen treba da blagovremeno primene sve preventivne mere, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

Ono što uglavnom odlikuje 22. sedmicu u godini, kada se uporede merenja koncentracije polena u poslednjih sedam godina u Pančevu jeste mogućnost pojava visokih koncentracije polena četinara, trava i kopriva. Po tome ni ova godina nije različita, ali su samo četinari, po koncentraciji polena u rasponu od 50 do 99 polenovih zrnaca u toku bar jednog dana u sedmici, zaslužili da dobiju žutu boju. Ipak, ovaj period godine mirniji je što se tiče koncentracije polena, jer drveće je uglavnom završilo period cvetanja, trave će tek dostići svoj maksimum a ambrozija stiže malo kasnije.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Četinari crveni