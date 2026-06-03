Podignuta optužnica za jezivo nasilje u Dolovu: Kineski državljani oteli dve sunarodnice, mučili ih i ucenjivali

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv troje državljana Narodne Republike Kine – L.X. (31), C.J. (39) i W.T. (34) sa boravištem u Dolovu, zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo otmica.

Prema navodima optužnice, oni su u decembru prošle godine sačekali dve sunarodnice na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, odvezli ih u kuću u Dolovu i tamo ih držali protiv njihove volje uz upotrebu sile i pretnje ubistvom kako bi iznudili novac.

Tom prilikom jedna žrtva je teško, a druga lakše povređena, dok se okrivljeni W.T. dodatno tereti i za dva krivična dela silovanja nad oštećenim ženama. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora za sve okrivljene zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti, kao i trajno oduzimanje vozila, novca, elektrošokera i 12 mobilnih telefona koji su korišćeni u izvršenju ovih teških krivičnih dela.

(Pančevac)

Užas u Dolovu: Državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje dve sunarodnice