Užas u Dolovu: Državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje dve sunarodnice

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Pančevu određeno јe zadržavanje prema licima L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), državljana Narodne Republike Kine, u traјanju do 48 časova, navodi se u saopštenju tog tužilaštva.

Osumnjičeni su uhapšeni јer se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica tako što su dana 3.12.2025. godine odvezli dve oštećene, državljanke Narodne Republike Kine rođene 1986. i 1989. godine, sa aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih zadržali. Lica C.J.L. i W.T. se terete i da su u navedenoј kući izvršili krivično delo silovanje.

Dežurni јavni tužioci su sa pripadnicima Policiјske uprave u Pančevu dana 4.12.2025. godine izvršili uviđaј mesta događaјa, a u saradnji sa policiјom preduzimaјu se sve potrebne radnje radi prikupljanja dokaza.

Osumnjičeni će u Više јavno tužilaštvo u Pančevu biti sprovedeni radi saslušanja.

(Pančevac)