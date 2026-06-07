Jovan Stojanov osvojio zlato u kik-boksu i juri svetski tron
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
12:00
07.06.2026
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Jovan Stojanov, član kik-boks kluba „Dragon“ iz Sefkerina i reprezentativac Srbije, ostvario je istorijski uspeh osvojivši zlatnu medalju i titulu WAKO šampiona Balkana za 2026. godinu.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Foto: Printscreen/RTV Pančevo
Na Balkanskom prvenstvu, koje je od 29. do 31. maja u sportskoj hali „Petrovaradin“ okupilo najbolje borce iz šest država, Jovan je pokazao neverovatnu snagu i talenat. Njegov uspeh dobija još veći značaj kada se uzme u obzir da je pre izvesnog vremena pauzirao čak godinu dana zbog teške povrede noge. Gvozdenom disciplinom i napornim radom uspeo je da se vrati u ring jači nego ikada i stigne do balkanskog trona.
Za mladog šampiona iz Sefkerina nema odmora, jer ga već tokom leta očekuju paklene pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo u Italiji. Kako poručuju iz njegovog matičnog kluba, ova zlatna medalja je samo prva stanica na putu ka samom svetskom vrhu.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.
Srce je puno kada iz aviona vidiš šta je poštovanje: čika Muju, Muhameda Cimirotića svi redom pozdravljaju – ljudi iz njegove generacije, oni srednjih godina i klinci; jer, on je ikona FK-a „Mladost”, čovek koji je svoj život posvetio klubu iz Vojlovice