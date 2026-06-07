Pančevo Sport Sportska dešavanja

Jovan Stojanov osvojio zlato u kik-boksu i juri svetski tron

Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.

12:00

07.06.2026

Podeli vest:

Printscreen/TV Pančevo

Jovan Stojanov, član kik-boks kluba „Dragon“ iz Sefkerina i reprezentativac Srbije, ostvario je istorijski uspeh osvojivši zlatnu medalju i titulu WAKO šampiona Balkana za 2026. godinu.

Na prvenstvu održanom u Novom Sadu, ovaj mladi borac trijumfovao je u kategoriji mlađih juniora do 57 kilograma, potvrdivši da spada u sam vrh regionalnog sporta iako će tek u novembru napuniti 15 godina.

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Na Balkanskom prvenstvu, koje je od 29. do 31. maja u sportskoj hali „Petrovaradin“ okupilo najbolje borce iz šest država, Jovan je pokazao neverovatnu snagu i talenat. Njegov uspeh dobija još veći značaj kada se uzme u obzir da je pre izvesnog vremena pauzirao čak godinu dana zbog teške povrede noge. Gvozdenom disciplinom i napornim radom uspeo je da se vrati u ring jači nego ikada i stigne do balkanskog trona.
Za mladog šampiona iz Sefkerina nema odmora, jer ga već tokom leta očekuju paklene pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo u Italiji. Kako poručuju iz njegovog matičnog kluba, ova zlatna medalja je samo prva stanica na putu ka samom svetskom vrhu.

 

 

(Pančevac/RTV Pančevo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi

Jovan Stojanov Kik boks klub Dragon šampion Balkana Sefkerin WAKO prvenstvo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.