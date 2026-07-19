Nove cene: Evo koliko košta vožnja od Pančeva do Beograda

Kompanija „Srbijavoz“ zvanično je primenila novi cenovnik u unutrašnjem železničkom saobraćaju. Od srede, 15. jula 2026. godine, karte za voz skuplje su u proseku za oko 10 procenata. Povećanje obuhvata pojedinačne karte, kao i sedmodnevne, polumesečne i mesečne pretplatne karte za sve kategorije putnika.

Koliko sada koštaju karte?

Nove cene formirane su prema zonama i pređenim kilometrima (npr. 5,1 dinar po kilometru za drugu klasu na relacijama do 120 km). Cene na nekim od najprometnijih linija u zemlji sada iznose:

Beograd – Užice: 1.058 dinara (Regio) / 1.148 dinara (Inter Regio)

Beograd – Subotica: 970 dinara (Regio) / 1.060 dinara (Inter Regio) / 1.210 dinara (IC voz uz rezervaciju)

Beograd – Valjevo: 702 dinara (Regio) / 792 dinara (Inter Regio)

Beograd – Niš: 1.322 dinara (Regio) / 1.412 dinara (Inter Regio)

Beograd – Novi Sad (Petrovaradin): 549 dinara (Regio) / 679 dinara (IC voz)

Cena karte na relaciji Pančevo – Beograd

Za hiljade putnika koji svakodnevno migriraju između Južnog Banata i prestonice, vožnja „Panvozom“ takođe je skuplja. Karta u jednom smeru na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd Centar (Prokop) umesto dosadašnjih 178 dinara sada iznosi oko 196 dinara. Ukoliko putujete malo produženom rutom do Zemuna, nova cena karte je oko 246 dinara (umesto ranijih 224 dinara).

Šta predstavlja ovo povećanje i šta se menja?

Iz menadžmenta „Srbijavoza“ ističu da je ova korekcija cena neophodna kako bi se obezbedio kontinuitet masovnih ulaganja u srpsku železnicu. Sredstva prikupljena od poskupljenja biće direktno usmerena na:

Modernizaciju prodajne mreže i sistema za kupovinu karata.

Nabavku novih voznih sredstava i povećanje komfora putnika.

Izgradnju tehničko-putničkih stanica i unapređenje infrastrukture.

I pored ovog rasta cena, železnički saobraćaj u Srbiji i dalje ostaje cenovno najkonkurentniji i značajno jeftiniji u poređenju sa drumskim i autobuskim prevozom.

Šta je ostalo nepromenjeno i kako uštedeti?

Dobra vest za redovne putnike jeste da cene godišnjih karata, rezervacije mesta, kao i prevoz prtljaga i bicikala ostaju nepromenjeni.

Putnici i dalje mogu ostvariti popust od 5 odsto ukoliko karte kupuju elektronski – putem zvaničnog sajta srbijavoz.rs ili mobilne aplikacije. S druge strane, preduzeće apeluje na putnike da obezbede karte pre ulaska u voz. Ukoliko kartu kupite direktno kod konduktera u vozu, a ukrcali ste se na stanici koja ima aktivnu blagajnu ili kartomat, platićete dodatnu naknadu od 500 dinara.

(Pančevac/S.L)