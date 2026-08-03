Porasla potrošnja motornih goriva u Srbiji

Na domaćem tržištu zabeležen je rast potrošnje motornih goriva od 1,7 odsto u prvoj polovini ove godine, a potrošnja motornih goriva u maloprodaji bila je veća za 3,3 odsto u odnosu na isti period u 2025. godini, navodi se u NIS-ovom izveštaju za drugi kvartal 2026. godine.

Tržišno učešće NIS-a u maloprodaji niže je za 5,4 procentnih poena u odnosu na isti period prethodne godine, a kompanija i dalje zadržava visoku poziciju u složenim i dinamičnim tržišnim uslovima.

Pojačana prodaja u martu, kao posledica povećane nabavke korisnika zbog straha od nestašice, kreirala je interne zalihe koje se tokom drugog kvartala postepeno smanjuju, posebno u poljoprivrednom segmentu.

Tokom aprila i maja, razlika u maloprodajnim cenama između Srbije i BiH je bila značajno manja nego uobičajeno zbog rasta cena u BiH i mera koje je preduzela Vlada Srbije, kao što su sniženje akciza i kontrola cena.

To je, kako navode, nakratko dovelo do vraćanja dela prekogranične nabavke na stanice, pre svega u zapadnoj Srbiji.

Kako je navedeno, stabilizacija cena krajem maja i tokom juna i vraćanje dela akcize ponovo su doveli do većeg raspona u cenama.

(Politika)