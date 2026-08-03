Obeležen Ilindan u Prohoru Pčinjskom: Delegacija Nacionalnog saveta makedonske manjine položila cveće

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16:00
03.08.2026
Svečanim polaganjem cveća i prisustvom liturgiji, u porti Manastira „Prohor Pčinjski“ tradicionalno je obeležen veliki praznik Ilindan.
Ovom značajnom događaju prisustvovala je zvanična delegacija Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Delegaciju je predvodio član Nacionalnog saveta Peco Risteski, u pratnji Anastasije i Teodore.
U ime Nacionalnog saveta, položeni su venci i cveće čime je iskazano duboko poštovanje i zahvalnost prema zajedničkom istorijskom i duhovnom nasleđu, koje vekovima povezuje narode na ovim prostorima.
Predstavnici Saveta uputili su i zvaničnu čestitku svim vernicima i pripadnicima makedonske zajednice: „Neka veliki praznik Svetog Ilije – Ilindan donese mir, zdravlje, slogu i blagostanje svima. Srećan Ilindan!“
(Pančevac)