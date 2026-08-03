Od danas promene ruta linija 6 i 7

Od ponedeljka, 3. avgusta zbog radova na izgradnji atmosferske i kanalizacione mreže u zoni raskrsnice Cvijićeve i Ulice Veljka Vlahovića autobusi „Pantransporta” na linijama 6 (Centar – Strelište – RNP) i 7 )Jabuka – Strelište – RNP) saobraćaće izmenjenom trasom kroz naselje „Strelište”.

Autobusi koji polaze od centra grda će se kretati redovnom trasom sve do Ulice Veljka Petrovića, ali onda im se trasa menja, pa će ići najpre korz Ulicu Bore Stankovića iz koje će skretati desno u Cvijićevu a potom će prolaziti kroz ulice Jovana Bijelića, Dušana Petrovića Šaneta, da bi se onda vratili na redovnu trasu. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u oba smera u Ulici Veljka Petrovića za oba smera, kao i stajališta kod OŠ „Mika Antić” u istoj ulici. Iz smera centra grada prema Rafineriji zato će privremeno biti uvedeno stajalište u Ulici Bore Stankovića, u zoni preko puta kućnog broja 41, neposredno ispred raskrsnice sa Cvijićevom. Dok će privremeno stajalište za autobuse koji idu prema gradu biti takođe u Ulici Bore Stankovića u zoni kućnog broja 41, ali neposredno nakon raskrsnice sa Cvijićevom.

Kako izveštava „Pantransport”, prema informacijama kojima oni raspolažu, radovi, pa samim tim i izmena uobičajene trase linija 6 i 7, trajaće oko mesec dana.

(Pančevac)

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