Ovo je spisak lekova koji su drastično pojeftinili

Širom Srbije zvanično je stupio na snagu novi paket mera koji donosi drastično sniženje cena lekova, manje doplate za pacijente, dok od 17. avgusta sledi i značajno proširenje liste medikamenata koji se izdaju na recept.

Preuzimanjem velikog dela troškova na teret republičkog budžeta, država je sprovela jednu od najvažnijih zdravstveno-ekonomskih reformi u novijoj istoriji, čime se direktno štiti kućni budžet građana i omogućava savremenije lečenje. Prema procenama, ove olakšice će pozitivno uticati na budžete između 2,5 i 3 miliona građana Srbije.

Ova finansijska injekcija ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) za smanjenje troškova građana za lekove i podeljena je na dve faze:

Smanjenje doplate za lekove sa A1 liste: Mera je stupila na snagu 1. avgusta, obuhvata 769 medikamenata (99,6% lekova sa doplatom) i trajaće najmanje 12 meseci. Za ovu namenu izdvojeno je 8,5 milijardi dinara. Do sada su se doplate kretale od 10 do 90 odsto cene leka, a sada su ograničene na maksimalno 50 procenata.

Proširenje liste lekova na recept: Trajna mera koja počinje 17. avgusta i za koju država izdvaja 3,7 milijardi dinara godišnje. Na recept se prebacuju važne grupe lekova koje su pacijenti do sada u potpunosti plaćali sami.

Spisak najvažnijih lekova sa novim, sniženim cenama

Movymia: Stara cena 6.393 dinara – Nova cena 1.827 dinara

Foster: Stara cena 1.728 dinara – Nova cena 494 dinara

Symbicort: Stara cena 1.159 dinara – Nova cena 331 dinara

Trimbow: Stara cena 2.550 dinara – Nova cena 850 dinara

Forxiga: Stara cena 2.500 dinara – Nova cena 1.650 dinara

Flekanid: Stara cena 1.423 dinara – Nova cena 285 dinara

Pentasa: Stara cena 1.822 dinara – Nova cena 911 dinara

Saflutan: Stara cena 635 dinara – Nova cena 181 dinara

Pulmikort (pumpica za astmu): Stara cena 320 dinara – Nova cena 91 dinar

Flaviks antikoagulant: Stara cena 302 dinara – Nova cena 60 dinara

Glukofaž: Stara cena 283 dinara – Nova cena 121 dinar

Hemomicin: Stara cena 184 dinara – Nova cena 92 dinara

Lorista: Stara cena 176 dinara – Nova cena 50 dinara

Širenje liste i dolazak najsavremenijih inovativnih terapija

Od 17. avgusta na listu lekova na recept stižu kardiološki medikamenti koji su do sada predstavljali ogroman finansijski udar na pacijente. Oralna antikoagulantna terapija (za sprečavanje zgrušavanja krvi), koja je ranije koštala između 1.700 i 6.000 dinara, sada će iznositi od 750 do maksimalno 1.100 dinara. Terapija za srčanu insuficijenciju, čija se cena kretala do 4.500 dinara, ubuduće će koštati između 1.650 i 1.800 dinara.

Poseban deo zdravstvenog paketa odnosi se na ugovore sa globalnim farmaceutskim gigantima. Država je ugovorom sa kompanijom AstraZeneca (od novembra) obezbedila četiri vrhunska leka (Enhertu, Infinzi, Limpraza i Injudo) koji pokrivaju 10 teških onkoloških bolesti, uključujući rak bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika. Takođe, trogodišnji ugovor sa američkom kompanijom MSD (od aprila iduće godine), vredan 100 miliona evra, donosi najmodernije terapije za karcinom dojke, pluća i melanom. Uz obezbeđivanje medikamenata, državni vrh naglašava da fokus ostaje na ranoj dijagnostici, prevenciji i redovnim pregledima u lokalnim ambulantama širom zemlje.

(Bizportal)