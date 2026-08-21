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Preobraženjski dani: Rekordna posećenost u Gornjem gradu

12:00

21.08.2026

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Foto: Radovan Đerić

Veliki broj posetilaca obeležio je ovogodišnje „Preobraženjske dane“ u Gornjem gradu. Raznovrstan program, brojni izlagači i učešće udruženja privukli su publiku tokom svih dana manifestacije. Organizatori ne kriju zadovoljstvo i ističu da su ovogodišnji „Preobraženjski dani“ pokazali da ova manifestacija ima potencijal da postane jedna od vodećih gradskih manifestacija, rekao je Branislav Gligorić, predsednik Mesne zajednice Gornji grad.

Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Značajan deo manifestacije i ove godine činili su izlagači koji su posetiocima predstavili svoje proizvode i rukotvorine. Više od 50 izlagača učestvovalo je tokom tri dana programa, a u organizaciji već deset godina aktivno učestvuje i Udruženje žena „Pančevke“. Kako ističu iz ovog udruženja, sve veća posećenost pokazuje da su organizatori prepoznali šta publika želi, ali i da su posetioci prepoznali trud koji se ulaže u manifestaciju, istakla je Snežana Marijanov, predsednica Udruženja žena „Pančevke“:

Foto: Radovan Đerić

Tokom „Preobraženjskih dana“ predstavila su se brojna udruženja i izlagači, koji su svojim učešćem doprineli raznovrsnosti i bogatstvu programa. Manifestacija je organizovana uz veliku podršku Grada Pančeva i Turističke organizacije Pančeva, kao i brojnih javnih preduzeća, suorganizatora i udruženja. Organizatori već najavljuju da će nastojati da naredne godine dodatno podignu lestvicu i posetiocima ponude još bogatiji i sadržajniji program.

(Pančevac/Vojvodjanski)

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Gornji grad Preobraženjski dani

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