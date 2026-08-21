Preobraženjski dani: Rekordna posećenost u Gornjem gradu

Veliki broj posetilaca obeležio je ovogodišnje „Preobraženjske dane“ u Gornjem gradu. Raznovrstan program, brojni izlagači i učešće udruženja privukli su publiku tokom svih dana manifestacije. Organizatori ne kriju zadovoljstvo i ističu da su ovogodišnji „Preobraženjski dani“ pokazali da ova manifestacija ima potencijal da postane jedna od vodećih gradskih manifestacija, rekao je Branislav Gligorić, predsednik Mesne zajednice Gornji grad.

Značajan deo manifestacije i ove godine činili su izlagači koji su posetiocima predstavili svoje proizvode i rukotvorine. Više od 50 izlagača učestvovalo je tokom tri dana programa, a u organizaciji već deset godina aktivno učestvuje i Udruženje žena „Pančevke“. Kako ističu iz ovog udruženja, sve veća posećenost pokazuje da su organizatori prepoznali šta publika želi, ali i da su posetioci prepoznali trud koji se ulaže u manifestaciju, istakla je Snežana Marijanov, predsednica Udruženja žena „Pančevke“:

Tokom „Preobraženjskih dana“ predstavila su se brojna udruženja i izlagači, koji su svojim učešćem doprineli raznovrsnosti i bogatstvu programa. Manifestacija je organizovana uz veliku podršku Grada Pančeva i Turističke organizacije Pančeva, kao i brojnih javnih preduzeća, suorganizatora i udruženja. Organizatori već najavljuju da će nastojati da naredne godine dodatno podignu lestvicu i posetiocima ponude još bogatiji i sadržajniji program.

(Pančevac/Vojvodjanski)

Svečano zatvoreni 12. „Preobraženjski dani”: Gornji grad u Pančevu slavio tradiciju i zajedništvo

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