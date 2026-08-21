Poziv gurmanima, Pasuljijada u Sefkerinu 29.avgusta

Ljubitelji dobrog zalogaja i tradicionalnih kulinarskih manifestacija imaće priliku da i ove godine uživaju u takmičenju koje okuplja majstore pripreme pasulja. 17. Pasuljijada na plin biće održana u subotu, 29. avgusta, u Sefkerinu, sa početkom u 10 časova.

Manifestaciju, uz podršku lokalne samouprave, organizuje Udruženje „Tata i sinovi“, a takmičare očekuje nadmetanje u pripremanju pasulja na plinu i prilika da pokažu svoje kulinarsko umeće.

Kotizacija za učešće iznosi 3.500 dinara, dok je rok za prijavljivanje 25. avgust.

Svi zainteresovani takmičari mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije na telefone 061/182-1175 (Ifi) i 060/684-5550 (Gete).

(naseopovo.rs)