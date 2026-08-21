Rafinerija Pančevo od danas podiže kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno

BEOGRAD – U Rafineriji nafte Pančevo će od danas, u sladu sa potrebama tržišta, biti podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je Tanjugu u Naftnoj industriji Srbije.

„U skladu sa potrebama tržišta, u Rafineriji nafte Pančevo će od danas, 21. avgusta, u skladu sa ranije iznetim planom, biti podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno“, kažu u NIS-u.

Ističu da u izazovnim okolnostima za poslovanje, koje karakteriše i složena situacija na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, prioritet NIS-a ostaje uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama goriva.

(Pančevac)