Održan junski vašar u Debeljači, sledeći susret zakazan za avgust

Brojni izlagači i posetioci imali su priliku da se ponovo okupe na starom mestu, vašarištu, gde su u prijatnoj atmosferi uživali u bogatoj ponudi različitih proizvoda, u druženju i negovanju tradicije.

U Debeljači je održan drugi po redu ovogodišnji vašar u organizaciji JKP „4. oktobar“. Lepo i sunčano junsko vreme privuklo je veliki broj izlagača i posetilaca na dobro poznato vašarište, a zabeležena je čak i veća posećenost u odnosu na uobičajene junske proređene skupove.

Iako internet danas menja način trgovine, pa se krupna poljoprivredna mehanizacija i traktori češće prodaju preko oglasa, debeljački vašar je zadržao status centralnog mesta okupljanja i simbola Južnog Banata.

Posetioci su imali priliku da obiđu bogatu ponudu – od poljoprivrednih delova, preko voća, povrća i ručno pravljenih slatkiša, pa sve do sitnih životinja i unikatnih proizvoda starih zanata.

Direktor JKP „4. oktobar“ Stevan Lazički istakao je zadovoljstvo tokom i organizacijom manifestacije: „Hvala Bogu, vreme nas je poslužilo i prisutnost je velika. Vašar teče po planu i programu, redari su na svojim mestima i sve protiče u najboljem redu. Želim da apelujem na mlade u Debeljači da pamte našu tradiciju vašara, da je neguju i čuvaju, kako bi znali odakle potiču i kako bismo imali budućnost.“

Svoje utiske i vernost ovoj tradiciji podelili su i dugogodišnji izlagači koji ne propuštaju priliku da dođu u Debeljaču.

„Dolazimo ovde više od 20 godina. U ponudi imamo čak deset vrsta paprike – slatku, ljutu, tucanu, dimljenu, kao i domaći griz, mak i paradajz. Junski i avgustovski vašar budu malo slabiji od onih u martu i novembru, ali mi smo tu uvek, spajamo lepo i korisno i obilazimo rodbinu“, kaže jedan od prodavaca.

Ljubitelji prirode i životinja takođe su imali šta da vide na jednom od najšarenijih štandova na vašarištu:

„U ponudi imamo kanarince, papagaje, nimfe, zebice, ali i indijske trkačice, prepelice i patuljaste zečeve. U Debeljači sam uvek zadovoljan jer me ljudi poznaju godinama i imaju poverenja da će ovde kupiti zdravu i kvalitetnu pticu. Tu sam za svaki vašar“, ističe poznati izlagač.

Naredni debeljački vašar, koji tradicionalno okuplja posetioce i izvođače iz celog regiona, pa i preko granica naše zemlje, zakazan je za kraj leta – 28. avgusta, odnosno poslednjeg petka u mesecu.

(RTV Kovačica)