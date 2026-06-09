Gradska biblioteka: Predstavljanje knjige „Bauk aforizma kruži Evropom” u sredu

Gradska biblioteka Pančevo poziva sve ljubitelje knjige, humora i mudre reči na predstavljanje izdanja „Panorame savremenog aforizma u Evropi”, pod nazivom „Bauk aforizma kruži Evropom”, koje će biti održano u sredu, 10. juna 2026. godine sa početkom u 20 časova, u Čitaonici Gradske biblioteke Pančevo.

U središtu večeri biće knjiga „Bauk aforizma kruži Evropom”, koju je priredio istaknuti srpski aforističar Aleksandar Čotrić. Ovo značajno izdanje donosi presek najzanimljivijih i najreprezentativnijih aforizama savremene Evrope, pokazujući da kratka forma i danas predstavlja jedan od najsnažnijih načina da se progovori o društvu, politici, čoveku i vremenu u kojem živimo.

O knjizi će govoriti Goran Trailović, urednik izdanja, i Aleksandar Čotrić, priređivač knjige, koji će publici približiti nastanak ovog neobičnog projekta, osobenosti evropske aforističke scene i mesto aforizma u savremenoj kulturi.

Program će moderirati Nemanja Rotar.

U vremenu obeleženom brzim informacijama i kratkom pažnjom, aforizam ostaje književna forma koja u samo nekoliko reči ume da saopšti čitavu istinu, izazove osmeh, ali i pokrene na razmišljanje. Zato će ovo veče biti prilika da se publika upozna sa najboljim primerima savremenog evropskog aforizma i da otkrije kako se duh jednog kontinenta može prepoznati u njegovim najkraćim književnim formama.

Dobro došli u Gradsku biblioteku Pančevo, u Nemaninoj 1, na veče posvećeno duhovitosti, mudrosti i umetnosti kratke reči.

(Pančevac)