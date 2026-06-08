Četvrti Oldtajmer skup u Pančevu od 12. do 14. juna

Ljubitelji starih automobila i ove godine imaće priliku da uživaju u izložbi vremešnih četvorotočkaša, druženju i bogatom pratećem programu na 4. Oldtajmer skupu, koji će od 12. do 14. juna organizovati Mini klasik klub Pančevo.

Prema programu manifestacije, u petak, 12. juna, predviđen je doček gostiju koji dolaze iz drugih gradova i zemalja, dok će centralni deo skupa biti održan u subotu, 13. juna.

Okupljanje i parkiranje vozila planirano je od 9 do 11 sati ispred Narodnog muzeja u Gradskom parku, gde će posetioci moći da razgledaju automobile koji su obeležili različite epohe automobilske industrije.

Zvaničan početak manifestacije zakazan je za 11 sati, a učesnike očekuju registracija, doručak, celodnevni muzičko-kulturni program, ručak i pokloni.

Dodela nagrada biće organizovana u 16 sati, dok je završetak dnevnog programa predviđen za sat kasnije.

Poslednjeg dana manifestacije, u nedelju, 14. juna, za goste koji ostaju na noćenju organizovan je doručak, a potom i vožnja katamaranom po Tamišu. Zvanično zatvaranje skupa planirano je u podne.

Prijave za učešće otvorene su do početka manifestacije, a zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti preko Mini klasik kluba Pančevo.

(Pančevac/J. Filipović)

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