Voda sa javnih česmi bezbedna za piće

Kad zažari dobro dođu javne česme – poslednja ispitivanja Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je voda na njima bezbedna za piće

Voda sa javnih česmi dobro dođe da se osveži i vrat i glava i unutrašnja strana ruku, kako lekari savetuju, a što se tiče pića, svakako je jeftinija nego ona u flašici sa kioska. I zato, kako je asfalt sve češće počeo da se žari, aktuelizovali se i podaci o higijenskoj ispravnosti vode koja curi iz njih.

Poslednja merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo na 39 mesta gde se u Pančevu nalaze „kontrolisane javne česme” pokazuju da je voda na svima njima bezbedna za piće. Krajem maja i početkom juna uzorkovana je voda sa 22 česme povezane na vodovodnu mrežu koje su instalirane po ulicama, trgovima i igralištima i o kojima brine JKP „Vodovod i kanalizacija”. Voda je bila na svima higijeni ispravna a dobro je znati da je reč o pumpama koje se nalaze na sledećim adresama:

1. Ulica Toze Markovića 2,

2. Dečje igralište, Masarikova 2,

3. Ugao ulica Cara Dušana i Filipa Višnjića,

4. Ugao ulica Cara Dušana i Prvomajske,

5. Ugao Knićaninove i Jovice Bezuljevića,

6. Kikindska bb, na igralištu na Kotežu 2,

7. Tamiški kej bb, kod igrališta blizu kafea „Voz”,

8. Ulica Uroša Predića bb,

9. Vršačka bb,

10. „Ohridska česma”, Kozaračka bb,

11. Ulica Svetog Save 101,

12. Trg Kralja Petra I, Gradski park,

13. Kod Hrama Svetog Save,

14. Banatski Brestovac, Pančevačka bb,

15. Dolovo,

16. Glogonj,

17. Ivanovo, Ulica Petefi Šandora,

18. Jabuka, Trg Borisa Kidriča,

19. Kačarevo, ugao ulica Koste Racina i Proleterske,

20. Omoljica, Trg Svetog Save 3,

21. Skrobara, Maršala Tita bb.

Rezultati Zavoda pokazuju takođe da je voda i na pumpi u Banatskom Novom Selu o kojoj brine tamošnje javno komunalno preduzeće bezbedna da se koristi za piće.

Uzorci sa pumpi po grobljima, pijacama i iz Narodne bašte, koje „duži” JKP „Zelenilo”, uzimani su nešto ranije, u toku maja meseca, a rezultati ispitivanja i sa tih pumpi govore je voda na njima higijenski ispravna, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje. Nalaze se na sledećim mestima:

1. Novo groblje,

2. Pravoslavno groblje,

3. Katoličko groblje,

4. Zelena pijaca,

5. Aerodrom pijaca (Novi buvljak),

6. Naselje „Tesla”,

7. Naselje „Kotež”,

8. Naselje „Strelište”,

9. Centralna staza ka bolnici,

10. Kafe „Galerija” u Narodnoj bašti,

11. Muzička volijera u Narodnoj bašti,

12. Kod javnog toaleta u Narodnoj bašti,

13. Trim staza u Narodnoj bašti,

14. Ružičnjak u Narodnoj bašti,

15. Kod ateljea u parku Barutana.

Zavod za javno zdravlje Pančevo saopštava takođe da su ispitivanja uzoraka uzetih u toku juna u toku.

Što se tiče „površinskih voda”, to jest voda za kupanje, rasporedi ispitivanja i koje vode će se kontrolisati. znaće se pošto budu objavljeni rezultati javne nabavke koju je raspisao Grad pre oko mesec dana.

(Pančevac / N. S.)

JAVNE ČESME u Pančevu čiste