Dr Manasijević: Visok krvni pritisak najčešći razlog za dolazak u Hitnu pomoć

PANČEVO – Najčešći pacijenti u Ambulanti hitne pomoći u Pančevu su građani koji dolaze zbog naglog skoka krvnog pritiska, koji tokom noći ne uspevaju da regulišu čak ni uz pomoć redovne terapije, izjavio je dr Zoran Manasijević iz Službe hitne medicinske pomoći za TV Pančevo.

Lekari ističu da je ovo hroničan problem, a glavni uzroci su neredovno uzimanje propisane terapije ili česte varijacijie u pritisku izazvane trenutnim vremenskim prilikama.

Dr Manasijević je u svojoj izjavi detaljno objasnio sa kakvim se situacijama medicinski timovi svakodnevno suočavaju i poslao važno upozorenje svim pacijentima:

„Najčešći pacijenti u ambulanti hitne pomoći su pacijenti koji dolaze zbog naglog skoka krvnog pritiska, koji ne mogu tokom noći da regulišu ni uz pomoć redovne terapije. Uglavnom hipertoničari, odnosno neregulisano povišen arterijski krvni pritisak, to je već hroničan problem. Jednostavno, da li ljudi ne uzimaju redovnu terapiju ili zbog ovih vremenskih prilika, ima varijacija u krvnom pritisku. Do sada smo i mi pričali o hipertenziji već iks puta, krvni pritisak se meri ujutru, nakon buđenja, oko ručka, popodne i predveče, ne sto puta. Ljudi ovde imaju običaj da mere svakih 10 minuta, to nisu realne vrednosti krvnoga pritiska, ali u svakom slučaju hipertoničari imaju problem. Visok krvni pritisak ili hipertenzija je stanje koje se često naziva tihim ubicom, jer godinama može oštetiti organe bez simptoma. Kada se ne kontroliše, direktno povećava rizik od nastanka ozbiljnih i po život opasnih zdravstvenih problema, uključujući moždani udar, srčani udar, oštećenje bubrega i gubitak vida. Zato je važno ne ignorisati visoke vrednosti krvnog pritiska, već obaviti neophodne kontrole.”

Ukoliko se ne kontroliše adekvatno, hipertenzija direktno ugrožava vitalne organe. Lekari apeluju na građane da se striktno pridržavaju saveta o pravilnom merenju i vremenu uzimanja terapije kako bi izbegli ozbiljne zdravstvene komplikacije i potrebu za hitnim medicinskim intervencijama.