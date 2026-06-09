Apel vatrogasca u Pančevu: Zajedničkom prevencijom do bezbedne žetve

PANČEVO – Gradski vatrogasni savez Pančevo i Odeljenje za odbranu i vanredne situacije Gradske uprave uputili su hitan apel svim poljoprivrednim proizvođačima pred početak predstojećih žetvenih radova. Zbog visokih temperatura, suve vegetacije i intenzivne upotrebe mehanizacije, ovaj period godine sa sobom nosi drastično povećan rizik od izbijanja požara koji mogu uništiti useve, strništa i izazvati ogromnu materijalnu štetu.

Pod sloganom „Sprečimo požare – sačuvajmo ljude, useve i imovinu”, nadležni podsećaju da i najmanja varnica usled tehničkog kvara ili nepažnje može dovesti do katastrofalnih posledica.

Zbog toga se od poljoprivrednika zahteva maksimalna budnost i sprovođenje ključnih preventivnih mera na žitaricama pre izlaska na njive:

Redovno održavanje i čišćenje: Obavezno je detaljno pregledati mehanizaciju, kontrolisati ispravnost elektroinstalacija i redovno čistiti kombajne i traktore od zapaljive prašine, slame i biljnih ostataka.

Protivpožarna oprema: Sve radne mašine moraju imati ispravne aparate za početno gašenje požara. Dobrovoljna vatrogasna društva nude podršku kroz obuku za upotrebu ovih aparata, kao i edukaciju lica koja upravljaju vozilima.

Stroga zabrana paljenja: Najstrože je zabranjeno pušenje na njivama, korišćenje otvorenog plamena i odbacivanje opušaka.

Organizovanje straže: Preporučuje se obezbeđivanje protivpožarne straže tokom radova i blagovremena konsultacija sa lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Nadležne službe ističu da je bezbedna žetva zajednička odgovornost svih nas. U slučaju uočavanja i najmanjeg plamena, potrebno je odmah reagovati i prijaviti požar na broj vatrogasno-spasilačkih jedinica 193 ili policije 192.

(Pančevac/S.L)