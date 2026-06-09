Kažnjeno preko 2.700 vozača dvotočkaša, na meti najviše biciklisti

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17:00
09.06.2026
BEOGRAD – Tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je od 1. do 7. juna realizovana u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, saobraćajna policija u Srbiji kontrolisala je više od 8.750 vozača dvotočkaša i otkrila čak 2.707 prekršaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Prema zvaničnim podacima, najbrojniji među sankcionisanim vozačima bili su biciklisti sa ukupno 1.147 prekršaja. Vozači motocikala počinili su 689, vozači mopeda 566, dok su vozači lakih električnih vozila (trotineta) sankcionisani 302 puta.
Iz MUP-a upozoravaju da se u narednom periodu očekuje još intenzivnije učešće dvotočkaša na putevima. Zbog toga će saobraćajna policija nastaviti sa merama pojačane kontrole kako bi se sačuvala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: saobraćajna policija, kontrola dvotočkaša, MUP Srbije, ROADPOL akcija, kazne za bicikliste i motocikliste
(Pančevac/Beta)