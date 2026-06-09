Kažnjeno preko 2.700 vozača dvotočkaša, na meti najviše biciklisti

BEOGRAD – Tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je od 1. do 7. juna realizovana u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, saobraćajna policija u Srbiji kontrolisala je više od 8.750 vozača dvotočkaša i otkrila čak 2.707 prekršaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Prema zvaničnim podacima, najbrojniji među sankcionisanim vozačima bili su biciklisti sa ukupno 1.147 prekršaja. Vozači motocikala počinili su 689, vozači mopeda 566, dok su vozači lakih električnih vozila (trotineta) sankcionisani 302 puta.

Policija je tokom akcije zabeležila i sledeće drastične prekršaje:

Bez kacige: Zbog nenošenja zaštitne kacige kažnjeno je 500 vozača.

Vožnja pod dejstvom alkohola: Iz saobraćaja je isključen 201 vozač, od kojih su čak 148 bili biciklisti.

Bez vozačke dozvole: Iz saobraćaja je isključeno 137 osoba koje su upravljale motociklom ili mopedom bez odgovarajuće kategorije.

Neregistrovana vozila: Policija je iz saobraćaja isključila 129 motocikala i mopeda koji nisu bili propisno registrovani.

Iz MUP-a upozoravaju da se u narednom periodu očekuje još intenzivnije učešće dvotočkaša na putevima. Zbog toga će saobraćajna policija nastaviti sa merama pojačane kontrole kako bi se sačuvala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

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(Pančevac/Beta)