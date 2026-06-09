Optužnica protiv Uzdinca: Tereti se da je dva puta krao vozila u Kovačici i Dolovu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A.M. (1985) iz Uzdina, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio dva krivična dela Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, navodi se u saopštenju.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u dva navrata, tokom 2024. i 2025. godine, u Kovačici i Dolovu, bez pristanka vlasnika i ovlašćenih lica, koristio tuđa motorna vozila.

Ceneći sve okolnosti konkretnog slučaja, i to da je okrivljeni istovrsno krivično delo izvršio u dva navrata u periodu kraćem od godinu dana, čime je ispoljio upornost u protivpravnom ponašanju i nepoštovanje tuđe imovine i pravnog poretka, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom A.M. izrekne kaznu zatvora u trajanju od dvanaest meseci koja će se izvršiti u prostorijama u kojima stanuje bez primene elektronskog nadzora.

(Pančevac/OJT Pančevo)

