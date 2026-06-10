Veliki infrastrukturni šok u Beogradu: Zatvara se Bulevar despota Stefana, ruše „Staklenac“ i Bajlonijevu pijacu!

Beograd se priprema za istorijske saobraćajne i urbanističke izmene u sklopu priprema za izgradnju metroa i novog drumskog tunela.

Glavni grad Srbije ulazi u period najobimnijih infrastrukturnih radova u poslednjih nekoliko decenija. Prema zvaničnim najavama, višegodišnji građevinski poduhvati potpuno će promeniti izgled ključnih tačaka u gradu, dok će pojedini prepoznatljivi objekti otići u istoriju.

Dvogodišnja blokada jedne od najprometnijih ulica

Najveća izmena u saobraćajnom krvotoku grada biće zatvaranje Bulevara despota Stefana, koje je planirano da traje čak dve godine. Početak radova i zatvaranje ove vitalne saobraćajnice očekuju se u avgustu.

Razlog za ovu radikalnu meru je dolazak treće mašine za kopanje tunela (takozvane „krtice“). Za razliku od prve dve, ova mašina je namenjena za izgradnju drumskog tunela koji će spajati Savsku i Dunavsku padinu. Planirano je da radovi krenu od sredine bulevara prema Ekonomskom fakultetu. Završetkom ovog tunela čak 30 linija javnog prevoza biće izmešteno iz ulica poput Francuske, Makedonske i Svetogorske.

Rušenje „Staklenca“ i uklanjanje Bajlonijeve pijace

Teret promena podneće i prepoznatljivi objekti u samom centru grada. Tržni centar na Trgu republike, poznatiji kao „Staklenac“, biće srušen do kraja godine kako bi se oslobodio prostor za metro stanicu. Ovaj objekat, izgrađen još 1989. godine kao privremeno rešenje, biće uklonjen posle skoro četiri decenije postojanja.

U istom roku planirano je i privremeno uklanjanje, odnosno rekonstrukcija Bajlonijeve pijace (pijace Skadarlija). Iz pravca Pančevačkog mosta pod zemlju će ući ogromna metro krtica teška 1.500 tona, koja stiže iz Kine, a njen put vodiće upravo preko Bajlonija ka Trgu republike. Plan je da dve metro krtice kopaju 550 dana i da se susretnu kod Beogradskog sajma.

Izmene na Banovom brdu i u Vodovodskoj ulici

Radovi na prvoj liniji metroa osetiće se i na Čukarici. Na uglu ulica Požeške i Blagoja Parovića biće uklonjena postojeća benzinska pumpa zbog izgradnje metro stanice, dok će obližnji park pretrpeti delimično izmeštanje. Zbog istih radova, za saobraćaj će biti zatvoren i deo Vodovodske ulice u dužini od 100 metara na uglu sa Trgovačkom.

Alstom već pravi metro vozove

Dok se pripremaju podzemne trase, u fabrici kompanije „Alstom“ već je ugovorena i paralelno teče proizvodnja samih metro kompozicija. Nakon završetka građevinskih radova na prvoj liniji, planirano je testiranje vozova u trajanju od oko šest meseci pre zvaničnog puštanja u rad.

Pomak i za ekologiju: Fabrika otpadnih voda

Uporedo sa saobraćajnim projektima, tokom leta se očekuje potpisivanje komercijalnog ugovora za izgradnju centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda u Beogradu. Istovremeno, projekat izgradnje fabrike za preradu otpadnih voda na levoj obali Dunava već je aktivan, sa rokom završetka od 36 meseci.

(B92)