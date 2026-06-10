Preokret na suđenju za „Ribnikar”: Otvoreno za javnost, tužilac traži maksimalne kazne za Kecmanoviće

Viši sud u Beogradu doneo je danas odluku da otvori za javnost izlaganje završnih reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ „Vladislav Ribnikar” ubio devet vršnjaka i čuvara škole. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je od suda da optužene osudi na maksimalne zatvorske kazne, naglašavajući da za njih nema olakšavajućih okolnosti.

Detalji optužnice: Tužilaštvo traži skoro 15 godina robije za oca

Tužilac Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio propuste roditelja, istakavši da je zapuštenost u vaspitanju maloletnog K. K. posledica dugotrajnog odsustva nadzora i kontrole. Za Vladimira Kecmanovića predložena je jedinstvena kazna od 14 godina i 11 meseci zatvora (12 godina za teško delo protiv opšte sigurnosti i tri godine za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica). Za majku Miljanu Kecmanović zatražena je kazna od tri godine zatvora zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

U izlaganju je naglašeno sledeće:

Roditelji su pokazali površnost u vaspitanju i propustili da prepoznaju očigledne devijacije u ponašanju sina.

Vladimir Kecmanović nije bezbedno čuvao oružje i ne pokazuje kajanje niti ljudsko preispitivanje sopstvenih dela.

Miljana Kecmanović je neprimerenim dobacivanjima tokom suđenja pokazala da nije svesna odgovornosti i da zanemaruje bol žrtava.

Sledeći koraci do konačne presude

Pored zatvorskih kazni, tužilaštvo zahteva produženje pritvora za oca, trajno oduzimanje svog njegovog vatrenog oružja, kao i produženje mere zabrane prilaženja i komuniciranja majke sa sinom. Nakon izlaganja tužilaštva, završne reči pred sudom izneće punomoćnici oštećenih, sami oštećeni članovi porodica, a potom i branioci i optuženi, nakon čega će sud zakazati objavljivanje nove presude.

(Pančevac/Politika)