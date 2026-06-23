Novi podvig Đorđa Guge: Vršački planinar pokorio najviše vrhove Madeire

Nakon uspešnih ekspedicija u Južnoj Americi i uređenja domaćih staza, član PSK „Železničar“ uspešno savladao legendarne evropske planinske rute.Poznati vršački planinar i član Planinarsko-skijaškog kluba „Železničar“, Đorđe Guga, nastavlja da niže impresivne sportske uspehe širom sveta.

Nakon što je dao veliki doprinos uređenju staza na Vršačkim planinama, a potom pomerio sopstvene granice usponom na čak 6.000 metara nadmorske visine u Južnoj Americi, Guga je ostvario novi veliki podvig na portugalskom ostrvu Madeira.On je tokom ove ekspedicije uspešno osvojio dva najpoznatija i najzahtevnija planinska vrha ovog ostrva u Atlantskom okeanu.

Reč je o vrhu Piko Ruivo (1.861 m), koji ponosno nosi titulu najvišeg vrha Madeire, kao i o vrhu Piko do Areiro (1.816 m), svetski poznatom po spektakularnim panoramskim vidikovcima i jednoj od najlepših, ali i najizazovnijih planinarskih staza na tlu Evrope.Ovaj uspeh predstavlja još jednu direktnu potvrdu Gugine vrhunske fizičke pripremljenosti, discipline i decenijskog iskustva u visokogorstvu.

Iz njegovog matičnog kluba PSK „Železničar“ sa ponosom ističu da je Đorđe pravi primer kako se zdravim načinom života i redovnim treninzima može ostati u savršenoj formi i u zrelim godinama života, inspirišući mlađe generacije da se vrate prirodi i sportu.Novi planinarski trijumf Đorđa Guge ne služi na čast samo njegovom klubu, već i gradu Vršcu, koji zahvaljujući ovakvim rezultatima učvršćuje svoju bogatu planinarsku tradiciju na globalnoj mapi.

(Pančevac)