Međunarodni kajakaški spektakl sutra u Beloj Crkvi: Regata na Glavnom jezeru okuplja najbolje veslače

BELA CRKVA – Glavno jezero u Beloj Crkvi biće u nedelju, 14. juna, domaćin tradicionalne Međunarodne kajakaške regate. Ovu atraktivnu sportsku manifestaciju na popularnoj plaži „Bora-Bora“ organizuje lokalni Kajakaški klub „Karpati 013“, a posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu i uzbudljivim trkama na vodi.

Zvanični program počinje u 9 časova sastankom vođa ekipa, dok je svečano otvaranje zakazano za 10 časova, kada će nastupiti čuvene Belocrkvanske mažoretkinje. Odmah nakon toga, u 10.15 časova, uslediće atraktivan defile čamaca koji uvek privlači veliku pažnju publike.

Uzbudljive trke i proglašenje najboljih

Glavni takmičarski deo programa počinje u 11 časova. Kajakaši iz zemlje i regiona odmeriće snage u različitim disciplinama, a borba za medalje trajaće sve do ranih popodnevnih sati. Zatvaranje takmičenja i svečano proglašenje pobednika predviđeno je za 15 časova.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i turiste da posete Glavno jezero, podrže domaće takmičare i provedu nedelju u prelepom ambijentu belecrkvanskih jezera uz vrhunski sportski program.

(Pančevac)