Vučić: Uskoro idemo na izbore, ljudi hoće da imaju nastavak normalnog života

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će na skupu Srpske napredne stranke (SNS) 27. juna u Beogradu biti predstavljeno ime liste te partije za predstojeće izbore, slogani, kao i deo predizbornog programa.

Vučić je gostujući na televiziji Prva kazao da će se taj skup održati u popodnevnim satima i da će prisutni moći da čuju kakav je „Plan za budućnost“.

„Nadam se da ćemo uspeti da ubedimo ljude da nismo baš monstrumi, ubice i neljudi. Naši postojeći planovi su ozbiljni i odgovorni“, rekao je predsednik Srbije.

Najavio je da će sledećeg dana, 28. juna, govoriti o državnim merama kojima će biti obuhvaćeni penzioneri i najugroženije grupe građana.

Upitan da li se zna ko će biti kandidat SNS za predsednika Srbije, rekao je da u glavi ima nekoliko imena.

„Nije to suština, već program i plan koji nudimo“, zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da nema nikakav strah od izborne noći.

“Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula, i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da imaju nastavak normalnog života. Neće da imaju nešto neizvesno, bez politike, plana i programa”, rekao je Vučić.

“Uskoro ćemo da idemo na izbore, u naredna tri ili četiri meseca. Ali će nadležni organi da donesu odluku da li će biti spojeni izbori”, rekao je on.

(Pančevac)

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