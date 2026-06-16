Mladi košarkaši Vršca šampioni Vojvodine
Pionirska ekipa Košarkaškog kluba „Vršac“ (dečaci rođeni 2011. godine) ostvarila je ogroman uspeh osvajanjem prvog mesta na završnom turniru pionirskih ekipa Vojvodine, koji je održan u Sremskoj Mitrovici.
Mladi Vrščani su do šampionskog pehara stigli dominantno, ostvarivši dve sigurne pobede u istom danu. U polufinalnom okršaju savladali su domaću ekipu iz Sremske Mitrovice rezultatom 77:58, dok su u velikom finalu nadigrali pančevački Virtus sa 67:53. Za najboljeg igrača (MVP) turnira proglašen je talentovani Veljko Čanković, koji je predvodio svoj tim do titule.
„Zadovoljan sam kako su dečaci pristupili turniru. Bilo je veoma naporno jer su se obe utakmice igrale u istom danu. Borili su se i sa velikom vrućinom i sa protivnicima, a na kraju su pokazali ne samo tehnički i taktički kvalitet, već i mentalnu snagu da se izbore sa iskušenjima kao da su profesionalci, a ne deca koja se još uvek igraju košarke“, izjavio je Rudić.
Ovaj trijumf ima poseban značaj jer označava kraj jedne važne razvojne faze za ovu generaciju, koja sada prelazi u zahtevniji, kadetski uzrast.
Koordinator mlađih selekcija vršačkog kluba, profesor Goran Deđanski, čestitao je timu i najavio nove sportske izazove.
Nova titula u vitrinama KK „Vršac“ još jedna je potvrda vrhunskog stručnog rada sa mlađim kategorijama u ovom klubu, a grad Vršac je dobio novu generaciju sportista na koje s pravom može ponosno da računuje u budućnosti.
(Vršacweb)