Mladi košarkaši Vršca šampioni Vojvodine

Pionirska ekipa Košarkaškog kluba „Vršac“ (dečaci rođeni 2011. godine) ostvarila je ogroman uspeh osvajanjem prvog mesta na završnom turniru pionirskih ekipa Vojvodine, koji je održan u Sremskoj Mitrovici.

Mladi Vrščani su do šampionskog pehara stigli dominantno, ostvarivši dve sigurne pobede u istom danu. U polufinalnom okršaju savladali su domaću ekipu iz Sremske Mitrovice rezultatom 77:58, dok su u velikom finalu nadigrali pančevački Virtus sa 67:53. Za najboljeg igrača (MVP) turnira proglašen je talentovani Veljko Čanković, koji je predvodio svoj tim do titule.

Trener šampionske ekipe, profesor Siniša Rudić, izrazio je veliko zadovoljstvo i ponos zbog zrelosti koju su njegovi igrači pokazali na terenu.

„Zadovoljan sam kako su dečaci pristupili turniru. Bilo je veoma naporno jer su se obe utakmice igrale u istom danu. Borili su se i sa velikom vrućinom i sa protivnicima, a na kraju su pokazali ne samo tehnički i taktički kvalitet, već i mentalnu snagu da se izbore sa iskušenjima kao da su profesionalci, a ne deca koja se još uvek igraju košarke“, izjavio je Rudić.

Ovaj trijumf ima poseban značaj jer označava kraj jedne važne razvojne faze za ovu generaciju, koja sada prelazi u zahtevniji, kadetski uzrast.

Koordinator mlađih selekcija vršačkog kluba, profesor Goran Deđanski, čestitao je timu i najavio nove sportske izazove.

„Jedna etapa njihovog razvoja je sada gotova. Prelaze u kadetsku selekciju, intenzitet i obim rada će se povećavati, ali ne sumnjam da će i dalje davati sve od sebe kako bi pomerali svoje limite korak po korak, u skladu sa svojim godinama“, poručio je Deđanski.

Nova titula u vitrinama KK „Vršac“ još jedna je potvrda vrhunskog stručnog rada sa mlađim kategorijama u ovom klubu, a grad Vršac je dobio novu generaciju sportista na koje s pravom može ponosno da računuje u budućnosti.

(Vršacweb)