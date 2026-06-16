Južni Banat

Kreativna radionica u Jabuci: Naučite magiju pustovanja vune 17. juna!

11:00

16.06.2026

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JABUKA – Dom kulture „Kočo Racin“ u Jabuci organizuje kreativnu radionicu pod nazivom „Pustovanje vune“, koja će se održati u sredu, 17. juna 2026. godine, sa početkom u 16 časova.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane na kreativno druženje i upoznavanje sa čarobnim svetom obrade vune, pod sloganom „Stvaramo lepotu, negujemo tradiciju i budimo kreativnost“.

Važne napomene za posetioce:
Radionica je namenjena isključivo odraslim učesnicima
Ulaz i učešće su prilika za učenje i čuvanje lepote ručnog rada
Mesto održavanja su prostorije Doma kulture u Jabuci

Ova manifestacija spaja prijatno druženje i ručni rad, a učesnici će imati priliku da stvore jedinstvene radove vođeni krilaticom „Ruke stvaraju ono što srce zamisli“. Dobrodošli su svi koji žele da zajedno stvaraju, uče i sačuvaju ovu staru zanatsku tradiciju.

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(Pančevac)

Tagovi

Dom kulture Jabučilo Jabuka kreativna radionica negovanje tradicije pustovanje vune

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