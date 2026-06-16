Kreativna radionica u Jabuci: Naučite magiju pustovanja vune 17. juna!

JABUKA – Dom kulture „Kočo Racin“ u Jabuci organizuje kreativnu radionicu pod nazivom „Pustovanje vune“, koja će se održati u sredu, 17. juna 2026. godine, sa početkom u 16 časova.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane na kreativno druženje i upoznavanje sa čarobnim svetom obrade vune, pod sloganom „Stvaramo lepotu, negujemo tradiciju i budimo kreativnost“.

Važne napomene za posetioce:

Radionica je namenjena isključivo odraslim učesnicima

Ulaz i učešće su prilika za učenje i čuvanje lepote ručnog rada

Mesto održavanja su prostorije Doma kulture u Jabuci

Ova manifestacija spaja prijatno druženje i ručni rad, a učesnici će imati priliku da stvore jedinstvene radove vođeni krilaticom „Ruke stvaraju ono što srce zamisli“. Dobrodošli su svi koji žele da zajedno stvaraju, uče i sačuvaju ovu staru zanatsku tradiciju.

(Pančevac)