Magično veče slovenske mitologije u noći solsticija u Vršcu

VRŠAC – U noći letnjeg solsticija, kada se prema drevnim verovanjima brišu granice između sveta ljudi, prirode i bogova, posetioce u Vršcu očekuje nesvakidašnje putovanje kroz svet slovenske mitologije, umetnosti i starih običaja.

U nedelju, 21. juna, u prostoru Tačke susretanja u Vršcu, biće organizovano posebno veče posvećeno slovenskoj mitologiji, drevnim verovanjima i simbolima koji su vekovima oblikovali duhovni život slovenskih naroda.

Program će obuhvatiti izložbu slika slovenskih božanstava autorke Jelene Vragović, kao i zanimljivo pripovedanje o starim verovanjima, ritualima i običajima. O bogatom nasleđu slovenske mitologije govoriće diplomirani bibliotekar Tamaš Fodor i profesor istorije Naven Daničić, podsećajući posetioce na vreme kada je čovek bio snažno povezan sa prirodom i njenim ciklusima.

Noć solsticija, prema drevnim predanjima, predstavlja trenutak kada se otvaraju putevi između sveta ljudi, prirode i bogova. Upravo zato organizatori žele da kroz umetnost i priču ožive sećanje na stare običaje, simbole i verovanja koja su povezivala čoveka sa prirodom i duhovnim svetom.

Veče je zamišljeno kao susret umetnosti, istorije i drevne mudrosti, prilika da se kroz priče, simbole i likove slovenskih bogova podsetimo korena koji i danas žive u narodnoj tradiciji.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da svojim izgledom doprinesu atmosferi događaja. Dres kod je bela boja ili neki beli detalj, kao simbol svetlosti, čistote i duha solsticija.

Posetioci će imati priliku da zakorače u svet starih slovenskih bogova, prirodnih sila i drevnih tajni koje, prema predanju, i danas šapuću kroz vreme.

(RTV)