Besplatni preventivni zdravstveni pregledi u srdu u Izbištu

Dom zdravlja Vršac obaveštava građane Izbišta i okolnih mesta da će u sredu, 17. juna, od 9 do 12 časova, u ambulanti u Izbištu biti organizovani besplatni preventivni zdravstveni pregledi.

Gradjani će tom prilikom moći da obave pregled kod specijaliste opšte medicine, koji obuhvata merenje nivoa šećera u krvi, EKG i merenje krvnog pritiska, kao i pregled kod specijaliste ginekologije, koji uključuje ginekološki pregled, PAPA test i ultrazvučni pregled. Takodje, biće dostupni i stomatološki pregledi.

Preventivni pregledi su od velikog značaja za očuvanje zdravlja, jer omogućavaju rano otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema i blagovremeno lečenje.

Pozivaju se svi gradjani da iskoriste ovu priliku, odazovu se preventivnim pregledima i na taj način doprinesu očuvanju i unapredjenju svog zdravlja.

(Grad Vršac)