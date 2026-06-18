Vršac: Bez struje 19. juna ostaće ovi potrošači

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbedjivanja stabilnog snabdevanja i unapredjenja kvaliteta napajanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Pogon Vršac, obavljaće radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata i zbog toga:

Bez električne energije biće korisnici na lokacijama, u terminima od:

19.06.2026. 08:30 – 10:00

Dositejeva od broja 3-11

Andje Ranković stambene zgrade 2, 4, 6, 8, 10, 12,12/1,12/2,12/3,12/4

Gradska kuća

Banka Inteza zgrada opštine

Rumunska crkva

Tehnika

19.06.2026. 10:30 – 12:00

Trg Pobede br.5-6-7

Robna kuća

Komercijalna Banka

Menjačnica i kiosk kod hotel Srbije

MUP Vršac

Veći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbedjenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova, mole se korisnici da isključe svoje uredjaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Operater zadržava pravo da izvrši uključenje pre planiranog vremena.

(Pančevac/Grad Vršac)