Vršac: Bez struje 19. juna ostaće ovi potrošači
U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbedjivanja stabilnog snabdevanja i unapredjenja kvaliteta napajanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Pogon Vršac, obavljaće radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata i zbog toga:
Bez električne energije biće korisnici na lokacijama, u terminima od:
19.06.2026. 08:30 – 10:00
Dositejeva od broja 3-11
Andje Ranković stambene zgrade 2, 4, 6, 8, 10, 12,12/1,12/2,12/3,12/4
Gradska kuća
Banka Inteza zgrada opštine
Rumunska crkva
Tehnika
19.06.2026. 10:30 – 12:00
Trg Pobede br.5-6-7
Robna kuća
Komercijalna Banka
Menjačnica i kiosk kod hotel Srbije
MUP Vršac
Veći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbedjenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.
Tokom trajanja radova, mole se korisnici da isključe svoje uredjaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Operater zadržava pravo da izvrši uključenje pre planiranog vremena.
(Pančevac/Grad Vršac)