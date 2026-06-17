Venera u Lavu donosi vatreni letnji preokret: Tri znaka očekuje velika ljubavna priča

Venera, planeta ljubavi, zadovoljstva i međuljudskih odnosa, je u znaku Lava i kao takva donosi jednu od najdinamičnijih astroloških faza ovog leta. Kada se nađe u ovom vatrenom i harizmatičnom znaku, njena energija postaje snažnija, otvorenija i dramatičnija. Ljubavni odnosi dobijaju na intenzitetu, a potreba za pažnjom, romantikom i iskazivanjem emocija dolazi u prvi plan. Mnogi će osetiti veću želju da se prepuste osećanjima i da bez zadrške pokažu šta im je na srcu.

Period Venere u Lavu često se povezuje sa velikim ljubavnim pričama, romantičnim iznenađenjima i jačanjem samopouzdanja. Ljudi postaju spremniji da naprave prvi korak, preuzmu inicijativu i bore se za ono što žele. U fokusu nisu površni odnosi, već veze koje bude emocije, strast i osećaj posebnosti. Upravo zato ovaj tranzit može doneti značajne promene na ljubavnom planu, naročito za nekoliko horoskopskih znakova koji će njegov uticaj osetiti snažnije od drugih.

Lav

Za Lavove počinje period u kojem će biti gotovo nemoguće da ostanu neprimećeni. Venera u njihovom znaku pojačava lični magnetizam, šarm i sposobnost da privuku pažnju gde god da se pojave. Mnogi pripadnici ovog znaka zračiće samopouzdanjem, što će dodatno povećati njihov uspeh u ljubavi.

Slobodni Lavovi mogli bi da privuku osobe koje dele njihove ambicije i životni entuzijazam. Nova poznanstva lako mogu prerasti u nešto ozbiljnije, posebno ako budu spremni da pokažu iskrena osećanja umesto da čekaju da druga strana napravi prvi korak.

Oni koji su već u vezi imaće priliku da unesu više romantike i strasti u odnos. Partner bi mogao da pokaže više pažnje nego inače, tako da će Lavovi konačno dobiti potvrdu da su cenjeni i voljeni onako kako priželjkuju.

Ovan

Vatrena energija Venere u Lavu savršeno se uklapa sa temperamentom Ovna. Pred njima je period pun uzbuđenja, flerta i novih prilika za emotivne promene. Njihova prirodna hrabrost sada dolazi još više do izražaja.

Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti na prvi pogled. Privlačnost će biti snažna i neposredna, a mnogi neće želeti da gube vreme na duge analize i čekanje. Upravo spontanost može doneti najlepše trenutke tokom ovog tranzita.

Za zauzete pripadnike znaka ovo je prilika da osveže odnos i vrate strast koja je možda oslabila zbog svakodnevnih obaveza. Romantični izlasci, zajedničke aktivnosti i otvoreniji razgovori mogli bi značajno da poboljšaju odnos sa partnerom.

Strelac

Strelčevi će tokom ovog perioda imati pojačanu potrebu za slobodom, kretanjem i novim iskustvima. Venera u Lavu podstiče ih da izađu iz rutine i prepuste se događajima koji mogu promeniti njihov ljubavni život.

Mogućnosti za nova poznanstva biće brojne, naročito tokom putovanja, odmora ili druženja sa ljudima iz različitih sredina. Neke simpatije mogle bi da se pojave potpuno neočekivano, ali da vrlo brzo postanu važan deo svakodnevice.

Pripadnici ovog znaka biće otvoreniji za pokazivanje emocija nego inače. Iako često vole da zadrže određenu dozu distance, sada bi mogli da shvate da iskrenost i spontanost donose mnogo više zadovoljstva nego oprez.

Vodolija

Za Vodolije predstoji izuzetno značajan period jer se aktivira njihovo polje partnerstva. Ulazak Venere u Lava stavlja fokus na ljubavne odnose, dok prisustvo Jupitera dodatno pojačava mogućnosti za razvoj važnih veza i donošenje velikih odluka.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će imati snažan uticaj na njihov život. Jupiter širi mogućnosti, a Venera donosi harmoniju, zbog čega su mogući novi ljubavni počeci – veridbe, zajednički planovi ili ulazak u ozbiljniju fazu veze. Partnerstva koja nastanu tokom ovog perioda mogla bi da imaju dugoročan značaj.

Vodolije koje su već u stabilnim odnosima mogu očekivati više podrške i razumevanja. Ovo je vreme kada kompromisi dolaze lakše, a odnosi se grade na zdravijim osnovama. Mnogi će upravo tokom ovog tranzita shvatiti koliko im kvalitetni partnerski odnosi mogu doneti sreće i ličnog napretka.

(24sedam.rs)