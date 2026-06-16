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Četiri medalje za džudiste iz Starčeva na jakom turniru „Struga open”

19:01

16.06.2026

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Foto: Privatna arhiva

 

Mladi takmičari Džudo kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su izuzetan uspeh na velikom međunarodnom turniru „Struga open” u Severnoj Makedoniji, sa kojeg se vraćaju sa četiri osvojena odličja.

 

U konkurenciji od čak 1.100 mladih boraca iz celog regiona, „akademci” su pokazali vrhunsku formu i borbenost. Na pobedničko postolje popeli su se:
Radan Čigoja – srebrna medalja
Petar Stanković – bronzana medalja
Vojin Urošev – bronzana medalja
Nikola Maletić – bronzana medalja

Nakon sjajnih i napornih borbi tokom proteklog vikenda, mladi sportisti su doneli nove sportske radosti u Južni Banat, Pančevo i Starčevo. Iz kluba poručuju da su izuzetno ponosni na svoje takmičare koji nastavljaju da nižu uspehe i na najbolji način predstavljaju svoju sredinu na međunarodnoj sceni.

(Pančevac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi

Džudo klub Akademija Jočić džudo medalje Radan Čigoja Starčevo Struga open

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