Četiri medalje za džudiste iz Starčeva na jakom turniru „Struga open”

Mladi takmičari Džudo kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su izuzetan uspeh na velikom međunarodnom turniru „Struga open” u Severnoj Makedoniji, sa kojeg se vraćaju sa četiri osvojena odličja.

U konkurenciji od čak 1.100 mladih boraca iz celog regiona, „akademci” su pokazali vrhunsku formu i borbenost. Na pobedničko postolje popeli su se:

Radan Čigoja – srebrna medalja

Petar Stanković – bronzana medalja

Vojin Urošev – bronzana medalja

Nikola Maletić – bronzana medalja

Nakon sjajnih i napornih borbi tokom proteklog vikenda, mladi sportisti su doneli nove sportske radosti u Južni Banat, Pančevo i Starčevo. Iz kluba poručuju da su izuzetno ponosni na svoje takmičare koji nastavljaju da nižu uspehe i na najbolji način predstavljaju svoju sredinu na međunarodnoj sceni.

(Pančevac)