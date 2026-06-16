Četiri medalje za džudiste iz Starčeva na jakom turniru „Struga open”
Mladi takmičari Džudo kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su izuzetan uspeh na velikom međunarodnom turniru „Struga open” u Severnoj Makedoniji, sa kojeg se vraćaju sa četiri osvojena odličja.
Radan Čigoja – srebrna medalja
Petar Stanković – bronzana medalja
Vojin Urošev – bronzana medalja
Nikola Maletić – bronzana medalja
Nakon sjajnih i napornih borbi tokom proteklog vikenda, mladi sportisti su doneli nove sportske radosti u Južni Banat, Pančevo i Starčevo. Iz kluba poručuju da su izuzetno ponosni na svoje takmičare koji nastavljaju da nižu uspehe i na najbolji način predstavljaju svoju sredinu na međunarodnoj sceni.
(Pančevac)