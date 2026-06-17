Poštanska štedionica: Održana prva inkluzivna obuka

Zaposleni u pančevačkoj filijali uspešno su prošli kroz specijalizovanu edukaciju i postavili QR kodove na znakovnom jeziku, sa ciljem da finansijske usluge postanu potpuno pristupačne svim građanima.

Banka Poštanska štedionica je, u saradnji sa Centrom „Inkluzivna Srbija”, prva banka koja je pokrenula program „Usluge dostupne svima – poštujemo različitosti” usmeren na unapređenje inkluzije osoba sa invaliditetom i povećanje pristupačnosti bankarskih usluga širom Srbije. Ova inicijativa predstavlja nastavak dugoročnog opredeljenja Banke da kroz društveno odgovorno poslovanje doprinosi stvaranju okruženja u kojem su jednake mogućnosti, dostupnost usluga i poštovanje različitosti dostupni svim građanima.

U okviru saradnje, poseban fokus biće stavljen na unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom i jačanje kapaciteta zaposlenih za pružanje kvalitetne i prilagođene usluge. Tim povodom biće organizovane praktčne obuke za zaposlene u Banci, koje će se realizovati kroz neposredan rad u poslovnicama i kroz konkretne primere iz prakse koje će predstaviti pripadnici različitih grupa osoba sa invaliditetom.