Poštanska štedionica: Održana prva inkluzivna obuka
U filijali Banke Poštanska štedionica u Pančevu, održana je prva stručna obuka zaposlenih pod sloganom „Usluge dostupne svima – poštujemo različitosti“.
13:45
17.06.2026
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Zaposleni u pančevačkoj filijali uspešno su prošli kroz specijalizovanu edukaciju i postavili QR kodove na znakovnom jeziku, sa ciljem da finansijske usluge postanu potpuno pristupačne svim građanima.
Banka Poštanska štedionica je, u saradnji sa Centrom „Inkluzivna Srbija”, prva banka koja je pokrenula program „Usluge dostupne svima – poštujemo različitosti” usmeren na unapređenje inkluzije osoba sa invaliditetom i povećanje pristupačnosti bankarskih usluga širom Srbije. Ova inicijativa predstavlja nastavak dugoročnog opredeljenja Banke da kroz društveno odgovorno poslovanje doprinosi stvaranju okruženja u kojem su jednake mogućnosti, dostupnost usluga i poštovanje različitosti dostupni svim građanima.
U okviru saradnje, poseban fokus biće stavljen na unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom i jačanje kapaciteta zaposlenih za pružanje kvalitetne i prilagođene usluge. Tim povodom biće organizovane praktčne obuke za zaposlene u Banci, koje će se realizovati kroz neposredan rad u poslovnicama i kroz konkretne primere iz prakse koje će predstaviti pripadnici različitih grupa osoba sa invaliditetom.
Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica
Ciklus obuka počeo je danas u ekspozituri Banke u Pančevu. Cilj ovog važnog događaja bio je edukacija bankarskih službenika za adekvatnu komunikaciju i rad sa osobama sa invaliditetom, kako bi se obezbedila potpuna pristupačnost finansijskih usluga svim građanima i unapredio njihov položaj u društvu.
Zvanični program započeo je simboličnim i praktičnim korakom – postavljanjem nalepnice sa QR kodom na samom ulazu u objekat. Banka Poštanska štedionica prva je banka u Srbiji koja je postavila QR kod sa opštim informacijama na srpskom znakovnom jeziku za gluve i nagluve osobe i audio formatu za slepe osobe, što značajno olakšava snalaženje korisnicima sa oštećenjem sluha i vida.
Postavljanju su prisustvovali mr Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, i Biljana Barošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon toga usledio je detaljan obilazak filijale radi sagledavanja pristupačnosti samog prostora, kao i podela specijalizovanih brošura „Smernice za komunikaciju sa osobama sa invaliditetom“ zaposlenima u ovoj ustanovi.
Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica
U uvodnom delu obuke okupljenima su se obratili mr Bojan Kekić, pomoćnik ministra Biljana Barošević, predstavnici pančevačke filijale, kao i Barbara Bogdanović, predsednica Upravnog odbora Centra „Inkluzivna Srbija“, kao i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, čime je pružena snažna institucionalna podrška ovoj inicijativi.
Edukativni deo programa uspešno je realizovao stručni tim Centra „Inkluzivna Srbija“, koji poseduje bogato višegodišnje iskustvo u oblasti inkluzije i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Predavanja i praktične vežbe vodili su Barbara Bogdanović (korisnica invalidskih kolica), Nina Baranovski (tumač za srpski znakovni jezik) i Miloš Spaić (master pravnik i osoba sa oštećenjem vida), prenoseći zaposlenima ključna znanja za uklanjanje komunikacijskih barijera u svakodnevnom radu.
Pored Pančeva, ovaj program se nastavlja u Irigu, Titelu, Požarevcu, Valjevu i drugim gradovima širom Srbije, kao i kroz onlajn obuke u svim ekspoziturama. Ujedno, u svojim filijalama i ekspoziturama banka postavlja i taktilne staze, koje su, pored Beograda gde su već postavljene, planirane i u drugim mestima. Na ovaj način radi se na pristupačnim uslugama i dostupnosti banke za sve klijente, kako bi zajedno stvarali Inkluzivnu Srbiju.