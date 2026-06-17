Fudbalski spektakl za najmlađe: FK Voja Gačić organizuje XI Letnji kup u Pančevu! 

Fudbalski klub „Voja Gačić” iz Pančeva sprema pravi sportski praznik za predstojeći vikend, kada će se na terenima okupiti stotine talentovanih mališana iz cele zemlje na tradicionalnom, XI Letnjem kupu Voja Gačić – Pančevac. Turnir se održava u subotu, 20. juna, i nedelju, 21. juna 2026. godine, a namenjen je dečacima rođenim između 2012. i 2019. godine.

📅 Raspored takmičenja po danima i godišta

Turnir je podeljen na dva takmičarska dana, a formati igara su prilagođeni uzrastu dece kako bi se osiguralo maksimalno uživanje i razvoj fudbalskih veština:

Subota, 20.06.2026.Godište 2012 (igra se u formatu 7+1)

Godište 2014 (igra se u formatu 6+1)

Godište 2016 (igra se u formatu 6+1)

Godište 2018 (igra se u formatu 5+1)

Nedelja, 21.06.2026.Godište 2013 (igra se u formatu 7+1)

Godište 2015 (igra se u formatu 6+1)

Godište 2017 (igra se u formatu 6+1)

Godište 2019 (igra se u formatu 5+1)

🏅 Nagrade, priznanja i informacije o prijavama

Organizatori su se pobrinuli da niko ne ode ravnodušan, pa je tako spremljen izuzetno bogat nagradni fond za najbolje ekipe i pojedince:

Pehari i medalje za prva četiri mesta u Ligi Šampiona 🥇

Pehari i diplome za Ligu Evrope 🥈

Specijalne nagrade: Trener dana – Voja Gačić – Pančevac, Fair play ekipa – Vlada Vujović i prestižni Super Cup 🏆

Kotizacija po ekipi iznosi 8.000 dinara. Sve zainteresovane škole fudbala i klubovi svoje ekipe mogu prijaviti direktno putem broja telefona 060/1510202.

(Pančevac)