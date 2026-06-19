Bela Crkva i Hluboka na Vltavi potpisali sporazum

Vršac: Danas tretman suzbijanja odraslih komaraca, pčelari oprez
Partnerstvo dve lokalne samouprave otvara vrata za dublju saradnju u oblastima turizma, ekonomije, kulture i sporta, uz snažnu podršku češkoj zajednici.
11:00
19.06.2026
Partnerstvo dve lokalne samouprave otvara vrata za dublju saradnju u oblastima turizma, ekonomije, kulture i sporta, uz snažnu podršku češkoj zajednici.
Bela Crkva i češki grad Hluboka na Vltavi potpisali istorijski Partnerski sporazum
Opština Bela Crkva i češki grad Hluboka na Vltavi zvanično su ušli u novu etapu saradnje potpisivanjem Partnerskog sporazuma, prenosi BCinfo.
Sporazum su potpisali predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i gradonačelnik grada Hluboka na Vltavi, ing. Tomaš Jirsa, u prisustvu ambasadora Republike Češke u Beogradu Jana Bondija i predsednika Skupštine opštine Bela Crkva Marjana Aleksića.
Ovaj akt ima za cilj uspostavljanje čvrstih veza zasnovanih na međusobnom poverenju, ravnopravnosti i otvorenosti, sa posebnim fokusom na ekonomiju, kulturu, obrazovanje, turizam i sport.
Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar naglasila je da češka zajednica u ovoj opštini ima punu podršku lokalne samouprave, posebno kada se radi o manifestacijama koje baštine češku kulturu i tradiciju.
„Saradnja naše dve lokalne zajednice ranije se ogledala i u odlasku učenika Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole u Hluboku na Vltavi i ja se nadam da će se saradnja proširiti i na oblast ekonomije, kulture i sportskih aktivnosti“, istakla je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.
Gradonačelnik Hluboke na Vltavi Tomaš Jirsa podsetio je na emotivne početke ove saradnje koja traje već četvrt veka.
Fokus budućih zajedničkih projekata biće na razvoju lokalne samouprave, jačanju kulturnih i obrazovnih veza, unapređenju turizma, kao i na zajedničkoj zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa u okviru održivog razvoja.
(BCinfo)