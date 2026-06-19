Bela Crkva i Hluboka na Vltavi potpisali sporazum

Bela Crkva i češki grad Hluboka na Vltavi potpisali istorijski Partnerski sporazum

Opština Bela Crkva i češki grad Hluboka na Vltavi zvanično su ušli u novu etapu saradnje potpisivanjem Partnerskog sporazuma, prenosi BCinfo.

Sporazum su potpisali predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i gradonačelnik grada Hluboka na Vltavi, ing. Tomaš Jirsa, u prisustvu ambasadora Republike Češke u Beogradu Jana Bondija i predsednika Skupštine opštine Bela Crkva Marjana Aleksića.

Ovaj akt ima za cilj uspostavljanje čvrstih veza zasnovanih na međusobnom poverenju, ravnopravnosti i otvorenosti, sa posebnim fokusom na ekonomiju, kulturu, obrazovanje, turizam i sport.

„Veoma mi je drago što sam danas prisustvovao potpisivanju ovog partnerskog sporazuma između opštine Bela Crkva i Hluboke na Vltavi. Sporazum je još jedna potvrda bliskosti i dobre saradnje naša doi naroda. Ova naša saradnja je vidljiva i od nje će koristi imati kako stanovnici opštine Bela Crkva, tako i celog regiona, kroz saradnju u oblasti ekonomije, kulture, sporta. Bela Crkva je turističko mesto, pa se nadam da će ovaj sporazum doprineti boljoj saradnji i na polju turizma“, rekao je njegova ekselencija ambasador Republike Češke u Republici Srbiji Jan Bondi.

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar naglasila je da češka zajednica u ovoj opštini ima punu podršku lokalne samouprave, posebno kada se radi o manifestacijama koje baštine češku kulturu i tradiciju.

„Saradnja naše dve lokalne zajednice ranije se ogledala i u odlasku učenika Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole u Hluboku na Vltavi i ja se nadam da će se saradnja proširiti i na oblast ekonomije, kulture i sportskih aktivnosti“, istakla je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Gradonačelnik Hluboke na Vltavi Tomaš Jirsa podsetio je na emotivne početke ove saradnje koja traje već četvrt veka.

„Po prvi put sam došao u ove krajeve pre oko 25 godina, neposredno nakon ratova u Jugoslaviji. Tada sam video da ovde postoje dva sela u kojima živi češka zajednica, Kruščica i Češko Selo, što je za mene bilo iznenađenje. Tako je krenula naša saradnja, pre 20 godina smo pozvali u goste meštane Kruščice, Bele Crkve i Češkog Sela i njih tridesetak je boravilo kod nas u Hlubokoj na Vltavi tri nedelje, što mnogi od njih i danas pamte. Od tada se redovno posećujemo, učenici iz gimnazije su dolazila kod nas u međunarodnu školu, a današnjim potpisivanjem ovog parterskog sporazuma želimo da tu saradnju dodatno produbimo, kako između Bele Crkve i Hluboke na Vltavi, tako i između Srbije i Češke, jer mi Česi volimo Srbe“, rekao je gradonačelnik Hluboke na Vltavi Tomaš Jirsa.

Fokus budućih zajedničkih projekata biće na razvoju lokalne samouprave, jačanju kulturnih i obrazovnih veza, unapređenju turizma, kao i na zajedničkoj zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa u okviru održivog razvoja.

(BCinfo)