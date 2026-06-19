Vršac: Danas tretman suzbijanja odraslih komaraca, pčelari oprez
Grad Vršac obaveštava građane da će danas, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada Vršca uređajima sa zemlje i vazduha.
„Tretman će se izvršiti u večernjim satima, u periodu 19 do 22 časa. Kao preparat za tretman sa zemlje koristiće se Aqua K-Othrine na bazi deltametrina a iz vazduha Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina. Tretiraće se naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca.
Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela“, saopštio je Grad Vršac.
(Pančevac)