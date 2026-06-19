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Vršac: Danas tretman suzbijanja odraslih komaraca, pčelari oprez

11:00

19.06.2026

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Foto: Pixabay
Pixabay

Grad Vršac obaveštava građane da će danas, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada Vršca uređajima sa zemlje i vazduha.

„Tretman će se izvršiti u večernjim satima, u periodu 19 do 22 časa. Kao preparat za tretman sa zemlje koristiće se Aqua K-Othrine na bazi deltametrina a iz vazduha Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina. Tretiraće se naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca.

Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela“, saopštio je  Grad Vršac.

(Pančevac)

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