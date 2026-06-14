Završen 3. Wine Weekend: Vinski spektakl nadmašio očekivanja

PANČEVO – Narodna bašta u Pančevu bila je mesto jedinstvenog događaja posvećenog vinu. Treći put zaredom, popularni „Pančevo Wine Weekend“ privukao je brojne posetioce i vinare iz različitih krajeva Srbije, pretvarajući omiljeni gradski park u epicentar vrhunskih ukusa i predivne atmosfere, prenosi RTV Pančevo.

Tokom dva dana festivala, više od četrdeset vinarija iz cele Srbije predstavilo je svoje najbolje etikete. Gosti su uživali u bogatoj gastro zoni sa slanim i slatkim specijalitetima, zanatskim sirevima i domaćim delicijama, kombinujući ih sa vrhunskim belim vinima poput graševine i šardonea, punim crvenim kupažama merloa i kaberne suvinjona, kao i osvežavajućim roze varijantama.

Manifestaciju su uspešno organizovali Turistička organizacija Pančeva i Udruženje građana „CEPTA“, uz veliku podršku lokalnih vinara i pokroviteljstvo Grada Pančeva.

Izlagače je obišao i gradonačelnik Aleksandar Stevanović, istakavši da je ovaj festival ključni stub razvoja lokalnog turizma: „Manifestacija je predstavljena kao važan deo promocije enoturističkog potencijala grada.“

Zadovoljstvo izlagača i posetilaca

Oduševljenje kompletnim programom i posećenošću nisu krili ni sami učesnici, koji su pohvalili organizaciju i reakciju publike:

„Zaista smo prezadovoljni, ja mislim da su svi prezadovoljni, baš je bilo puno posetilaca, lep program, svi smo zaista uživali.“

Pored degustacije vrhunskih kupaža, gastro zona je ponudila autentične ukuse domaće radinosti:

„Sem kod nas, naše najbolje, domaće kolače, pored toga tu ima i topljenog sira, i vina na pretek, ima svega, može za svakog da ima po nešto.“

Od tradicionalnih sorti do unikatnih desertnih vina

Da vinska kultura u Pančevu jača i donosi inovacije, potvrdili su proizvođači voćnih i desertnih vina koji su privukli veliku pažnju gostiju:

„Mi smo proizvođači isključivo desertnih vina, znači vino od kupine, vino od maline, vino od vinogradarske breskve i od kajsije. Naši potrošači mogu to da konzumiraju. Vino od maline i od vinogradarske breskve, to ima potencijala i za takmičenje, a za krvnu sliku je vino od kupina. To je puno gvožđa i za poboljšanje krvne slike.“

Sa druge strane, vinari koji se bave tradicionalnim sortama naglašavaju da je ovaj festival savršeno mesto za razmenu iskustava u pauzama od napornog rada na polju:

„Imamo priliku da se družimo sa kolegama koji se bave vinarstvom, tako da baš gledamo kad god imamo priliku između poslova u vinogradu da budemo na ovakvoj manifestaciji. Trenutno nam je najpopularnije to vino koje smo nazvali ‘Banatska lepotica’, to je vino sorte tamjanika koje se pokazalo da nam je najtraženije.“

Događaj koji iz godine u godinu raste

U debelom hladu Narodne bašte, uz kvalitetne akustične melodije i druženje, uspešno je spuštena zavesa na ovogodišnje izdanje festivala. Utisci vinara se poklapaju – Pančevo se pozicioniralo na vinskoj mapi Srbije:

„U hladu Narodne bašte, uz muziku i druženje, vinski vikend festival još jednom je pokazao da vino može biti povod za okupljanje i stvaranje lepih uspomena. Takav utisak podelili su i vinari, ističući da je događaj doprineo povezivanju ljudi i jačanju vinske kulture u gradu.“

Zadovoljstvo svih prisutnih garantuje da će festival narednog leta biti još masovniji i sadržajniji: „Zadovoljstvo učesnika i publike potvrdilo je da Pančevo Wine Weekend iz godine u godinu raste i postaje sve važniji događaj u letnjem kalendaru grada. Festival je zatvoren uz osmeh posetilaca i obećanje da će sledeće godine leto doneti još bogatiji sadržaj.“

(Pančevac)