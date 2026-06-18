Uzdin: Sto godina ljubavi prema fudbalu

Uzdin je 13. juna bio u znaku velikog jubileja. Fudbalski klub Unirea obeležio je sto godina postojanja – vek tradicije, sportskog duha i ljubavi prema fudbalu.

Svečanost je počela verskim obredom i polaganjem venaca u znak sećanja na sve koji su tokom proteklog veka ostavili trag u istoriji kluba. Centralni događaj proslave bila je prijateljska utakmica u kojoj je Unirea pobedila sa 7:4 ekipu Sakalaza, dugoplasiranu u četvrtom državnom rangu Rumunije, prenosi RTV Kovačica.



Stadion je bio ispunjen emocijama, prijateljstvom i radošću susreta. Bivši i sadašnji fudbaleri, navijači, prijatelji kluba zajedno su proslavili značajan jubilej i podsetili se bogate istorije jednog od najstarijih sportskih kolektiva u ovom kraju. Najveći uspeh ostvaren je šesdesetih godina prošlog veka kada su žuto-plavi igrali u velikoj Jugoslaviji i u Vojvođanskoj liigi, četvrtom državnom rangu.

Druženje i slavlje nastavljeni su nakon utakmice u parohijskom domu u Uzdinu, gde su se okupljeni prisetili najlepših trenutaka iz stogodišnjice istorije kluba i poželeli Unirei još mnogo uspešnih godina. Plakete FS Vojvodine, FS Pančeva i FS Kovačica – Opovo predstavnicima Uniree uručili su Dragomir Tanović, Kosta Banovac i Dragan Ilkić a među gostima bili su i Petar Višnjički, predsednik Opštine Kovačica, kao i Stalian Balan, zamenik predsednika Opštine Kovačica.

(RTV Kovačica)