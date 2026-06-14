Četvrta Gulašijada u Uzdinu: 14 ekipa krčkalo lovačke tajne od divljači!

UZDIN – Četvrta po redu tradicionalna „Gulašijada“, u organizaciji Lovačkog udruženja „Zec“ iz Uzdina, okupila je 14 ekipa iz opštine Kovačica i okoline, pretvorivši ovaj dan u pravu svetkovinu tradicije, gastronomije i druženja, prenosi Săptămânalul Libertatea.

Sve ekipe pripremale su gulaš od mesa divlje svinje koje je obezbedilo lovačko udruženje, što je jelima dalo autentičan i poseban ukus. Žiri u sastavu Kosta Radulović, Marin Puia i Lavinel Pankaričan imao je izuzetno težak zadatak da proba i oceni specijalitete, budući da je svaki tim doneo sopstvenu interpretaciju tradicionalnog recepta.

Pored takmičarskog dela, manifestacija je bila odlična prilika za druženje i razmenu iskustava. Mnogi učesnici su istakli važnost porodičnih recepata koji se pažljivo čuvaju. Uz osmeh su priznali da, iako svako ima svoje male kulinarske tajne, njih nikada ne otkrivaju jer predstavljaju deo njihovog kulturnog i kulinarskog identiteta.

Prisutni su naglasili da je od samog takmičenja i pobede mnogo važnija činjenica da se ljudi okupljaju na zajedničkom veselju, gde se rađaju nova prijateljstva i održava živa tradicija ovog kraja.

(Pančevac/Săptămânalul Libertatea)